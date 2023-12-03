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撞球／抓住對手失誤 柯秉逸衛冕亞洲9號球冠軍

中央社／ 台北3日電
柯秉逸。 柯氏撞球臉書
柯秉逸。 柯氏撞球臉書

台灣「撞球王子」柯秉逸今天在亞洲9號球撞球錦標賽決賽面對菲律賓16歲馬納斯（Albert Manas），克服開賽慢熱又落後的壓力，最終以13比6逆轉獲勝，順利完成衛冕。

連續2年在新加坡登場的亞洲9號球撞球錦標賽，今年共有128名球員參賽，大多數是菲律賓選手。經過4天的激戰後，台灣好手柯秉逸先在4強以11比3擊敗菲律賓的艾希斯（Marvin Asis）輕鬆闖進決賽。

冠軍戰裡，34歲的柯秉逸面對年僅16歲的馬納斯，開賽慢熱的情況下，被對手瞬間取得4比1的局數領先。

不過柯秉逸畢竟經驗老到，耐心等待對手失誤並調整狀態，前10局打完，雙方已經戰成5比5平手。第11局柯秉逸衝球後做4號球發生失誤，讓馬納斯接手後清台再以6比5領先，不過接下來全看柯秉逸表演。

完全進入狀況的柯秉逸接下來連拿8局上演超級大逆轉，這8局當中，柯秉逸3度「大摸（衝球後直接清台）」，打得對手毫無招架之力，馬納斯到了比賽後段也逐漸失去專注度，幾次接手後的離譜失誤，讓柯秉逸越打越輕鬆。

完成衛冕的柯秉逸收下1.5萬新加坡幣（約新台幣35.7萬元）的冠軍獎金，他賽後接受主辦單位訪問時透露，對手一開始打得很好，甚至想說自己會輸掉比賽，「不過我慢慢調整自己的狀態、不要著急，按照平常練習的步調，並且抓住對手失誤的契機，才能把比賽要回來」。

連2年在新加坡奪冠，柯秉逸開心地說：「新加坡就是我的幸運地，很感謝現場觀戰的球迷一直幫我加油，才能上演這場逆轉秀。」

柯秉逸

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