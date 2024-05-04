T1聯盟／想不到吧！戰神季後賽客場賞衛冕軍特攻首敗

T1聯盟季後賽今天點燃戰火，率先進行的「雙北大戰」由衛冕軍新北中信特攻隊和新隊伍台北台新戰神隊領銜，首戰就出現戲劇性內容，主場出賽的特攻克服首節打完23分落後，正規賽87：87追平，延長賽還一度以6分領先，但戰神在林秉聖、洋將強森聯手下後來居上，硬是以95：94踢館成功，上演「下剋上」戲碼。

特攻上季季後賽首輪和總冠軍賽全都「橫掃」對手，以7勝0敗成績登頂，本季雖受傷兵影響仍打下例行賽龍頭，但今天主場迎敵首節三分球12投全落空，陷入12：35落後。

第二節特攻在板凳出發的「黑豹」阿巴西7分領軍下，打出單節27：19攻勢，差距縮小到39：54，第三節更是開節不到4分半就打出10：1強攻，比數追到49：55。戰神靠黃聰翰外線破網止血，林秉聖快攻得手後戰神領先回到70：60；特攻雖靠洋將傑卡回敬外線，戰神也有後衛曹薰襄飆進壓哨前，三節打完仍握有72：65優勢。

特攻第四節在73：81落後下開啟追分模式，洋將柯丹得手後艾德再飆外線，差距縮小到3分；丁聖儒切入讓戰神回到5分領先，但特攻艾德、阿巴西接連得分後追到84：85，阿巴西最後2分鐘進球後更讓特工86：86追平比數。1分12秒艾德2罰中1，特攻1分超前，戰神靠洋將強森罰球追平，接續兩隊沒再得分，87：87進入延長賽。

延長賽由艾德率先投進三分球，3分11秒曾文鼎追加外線；戰神先靠林秉聖回敬三分彈，1分58秒阿巴西衝撞後倒地抱著左腳，擔架都出場，所幸他仍獨自走回板凳區。

戰神想把握阿巴西下場機會追分，但接連出現失誤和放槍，讀秒階段科倫紐克籃下終於放進，戰神追到92：93，接續祭出犯規戰術後艾德最後20.7秒站上罰球線，他2罰1中讓特攻取得2分領先，隨後林秉聖切入製造犯規，他6.1秒2罰雖1中，但隊友強森亂軍中搶下進攻籃板，4.2秒再上罰球線且2罰俱中讓戰神95：94反超，特攻最後一擊艾德的「絕殺球」又遭封阻，讓戰神戲劇性中以1分差踢館成功。

戰神驚險奪勝但傳出壞消息，洋將赫里斯-傑佛森第一節就因傷退場，球團立即安排送醫檢查，診斷結果是右腳阿基里斯腱斷裂，賽季直接報銷。戰神表示，球團馬上啟動緊急醫療照護，由醫療團隊、防護員進行更詳盡的檢查、治療，赫里斯-傑佛森也拄著拐杖回到場邊，見證球隊歷史性季後賽首勝。

T1聯盟季後賽首輪採5戰3勝制，戰神率先開胡，攻下23分、16籃板的強森，貢獻15分的林秉聖和贊助20分的科倫紐克都是功臣；特攻以艾德28分、15籃板最高，阿巴西19分，傑卡15分。