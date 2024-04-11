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籃球／棒球隊出身卻當籃球教練 杜志強率台東賓小女籃摘冠

中央社／ 台北11日電

以排灣族為主的台東賓茂國小女籃隊非體育班，且教頭杜志強還是棒球員出身，雖未受過籃球正規訓練，但他找到適合原鄉孩子訓練方式，今天率隊奪全國少年籃球錦標賽MINI組冠軍。

賓小女籃3月底剛拿下全國小學籃球錦標賽乙組季軍，回到台東休兵1週，8日再動身來台北，今天以33比13大勝屏東水泉國小，以5戰連勝在女子U12 MINI組登頂，也是球隊成立6年來首座全國賽冠軍。

賓小女籃這趟台北之旅，原預計搭火車行經花蓮北上參賽，受花蓮地震影響只能改往南走、並從西部搭火車北上，車程至少得多花2小時。

教頭杜志強接受中央社記者訪問時表示，這一趟來台北，家長也擔心後續若有餘震、小朋友的安全問題，他能理解家長憂慮，因此不時會在群組傳照片報平安。

位於台東的賓茂國小全校僅約120人，以排灣族占多數，部分為阿美族和布農族，六年級的女學生僅11人，就有9人加入籃球隊。

杜志強說：「學校人數不多，我們也沒辦法挑選球員，只要學生有興趣，我們就會陪他們訓練。」

更神奇的是，創隊教練杜志強非科班出身，他國小曾是棒球隊成員，國中才接觸籃球，且未接受正規訓練，他自嘲是「半路出家」的教練，面對學校資源和教練體系無法與外縣市大校相比，依舊秉持著「我們沒有專業，但我們找到適合原鄉孩子訓練方式」的心態，幫助球員們持續成長。

看著自家球員變得自信，在畢業後延續籃球路，甚至獲得甲組球隊關注，往更高舞台挑戰，是杜志強身為教練的最大成就。

5月國民小學籃球聯賽即將到來，賓小女籃球員黃羽薇、馮芷菱喊出目標拚進8強，杜志強也期待幫這群即將畢業的球員圓夢，他說：「球員為自己設定了目標，身為教練就盡全力協助她們完成夢想。」

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