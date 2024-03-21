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影／政大挑戰四連霸 王凱裕：最後一次以學生身分在小巨蛋比賽

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
政大校長李蔡彥（中）率領政大雄鷹隊總教練陳子威（右）及球員王凱裕展現挑戰四連霸決心。記者侯永全／攝影
政大校長李蔡彥（中）率領政大雄鷹隊總教練陳子威（右）及球員王凱裕展現挑戰四連霸決心。記者侯永全／攝影

112學年度UBA大專籃球聯賽決賽將於3月22日至24日在台北小巨蛋登場，晉級公開一級、二級與一般組決賽的16支球隊，今天齊聚一堂信心喊話，展現拚冠決心。將挑戰男子組公開一級四連霸的政治大學，將在四強迎戰甫重返一級聯賽就闖進決賽的虎尾科大。政大雄鷹隊王凱裕受訪表示，希望好好把握以學生身分在小巨蛋打球的最後一次比賽。

王凱裕從高中時期就讀的能仁家商起，已連7年都踏上小巨蛋舞台，他說，每一階段遇到的對手都不同，所以必須立即調整心態，尤其在小巨蛋的比賽，當天與臨場表現更需要調整到最佳狀態。王凱裕表示，這是他以學生身分在小巨蛋的最後一次比賽，希望能好好把握兩場最終賽事，他也透露，打完UBA後將投入國內職籃選秀。

113學年UBA將試行境外生比賽規定，每隊報名與登錄人數沒有限制，但每節僅限一人次上場。對此，政大雄鷹隊教頭陳子威表示，外籍生對UBA是一種刺激，也是提升強度與精采度的催化劑，若大家都有共識朝著亞洲其他國家如日本與菲律賓的一名洋將的方向前進，可以讓本土球員有更多發展空間。

明天起在台北小巨蛋舉行的UBA大專籃球聯賽決賽，首先進行一般組冠軍賽以及二級冠軍賽共計4場比賽，周五則為男、女一級4強賽，首場由女子組文化出戰衛冕軍世新，第二場則為男子組虎科對戰政大，第三場女子組佛光迎戰台師大，第四場則為男子組健行力抗世新。

112學年度UBA大專籃球聯賽決賽明天起在台北小巨蛋登場，晉級公開一級、二級與一般組決賽的16支球隊，今天齊聚一堂信心喊話，展現拚冠決心。
112學年度UBA大專籃球聯賽決賽明天起在台北小巨蛋登場，晉級公開一級、二級與一般組決賽的16支球隊，今天齊聚一堂信心喊話，展現拚冠決心。

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