籃球／ACT公益籃球營帶你圓旅美夢 陳將双現身經驗談

由GATE Sports Agency主辦，與財團法人研華文教基金會、財團法人利他樹傳振教育基金會、晧宇國際股份有限公司攜手合作的 「2024 ACT公益籃球營」，將於8月舉辦5天4夜的營隊，聯手展開長期菁英選手培訓計畫，期望為國內年輕好手敲開旅美甚至是挑戰NBA或是WNBA殿堂。

為了讓更多人能夠參與此計畫，GATE Sports Agency特別針對北部、中部、南部舉辦說明會，今天由北部說明會為第一站，特別邀請目前正在世新大學球員陳將双分享他的旅美經驗，他也以自身經驗鼓勵現場的球員如果想出國打球，要提早開始準備，並且要有勇氣接受接下來的一切挑戰。他也特別提到，要是有機會很希望自己繼續完成他的旅美籃球路，也提醒大家如果有想出國打球要堅持走完這條道路。

此次公益籃球營隊招生對象為具備台灣國中學籍（含小六及國三應屆畢業生），以打入美國籃球最高殿堂NBA、WNBA為最終目標的現役青少年球員，以全台三階段甄選方式決定最終人選，參與說明會釐清計畫內容之後，自3月1日展開全台海選，第一階段書審採網路公開甄選收件，篩選後於5月中旬進行團體實體面試。通過面試將會遴選男、女球員各12位正式取得營隊門票，營隊採取男女分開訓練，全程免費。

GATE Sports Agency創辦人林昉蓉表示，這次籃球營的主要目標是培養學生在未來3到5年申請NCAA一級學校獎學金，甚至是在10年後以登上NBA、WNBA或是G聯盟舞台為目標，今天的說明會包括JHBL名校民族國中、金華國中都到場了解。

林昉蓉指出，五天的營隊內容相當豐富，強調學與術並重根據不同課程聘請專業講師，不僅有籃球技術訓練，更加入了成為一名專業運動員所需的外文學習、社群行銷、媒體應對、職涯規劃等必備技能指導。

營隊結束過後，其實才是圓夢計畫開始的起點，在營隊中表現優異的球員，將有機會接受ACT長期資助，進行旅外所需的所有軟硬實力加強訓練輔導，以及海外培訓之所有生涯規劃，都將一手包辦為球員量身打造，盼能共同打造台灣首位本土出生的NBA／WNBA球員。