籃球／斷手斷腳才賠3萬 張宗憲再批籃協：還只能實支實付

亞洲盃資格賽明正式開打，中華男籃隊首戰將於主場和平籃球迎戰紐西蘭隊，然而近期組訓風波不斷，屢傳集訓和保險等爭議，繼老大哥劉錚發文批集訓人手未齊、票價太貴後，曾多次披上藍白戰袍的「噴射機」張宗憲也於昨晚發限時動態怒批，點出保險問題過了超過10年都沒有進步。

此次亞洲盃資格賽組訓過程飽受外界批評，大小問題陸續浮上檯面，包括和歸化洋將阿提諾未能續約，甚至還爆出曾讓阿提諾打「志工球」；高雄全家海神隊球星胡瓏貿也和籃協就保險問題喬不攏，雙雙未能進入15人名單，劉錚身為唯一受徵招的旅外球星，也對賽前前置作業的不足大為光火，吐露「錚」心話：「真的很不爽！」

這狀況讓富邦勇士明星前鋒張宗憲似曾相識，他從2006年就開始效力中華隊，日前在劉錚發文後就曾感慨：「15年過去了，保險還沒搞定。」昨晚再度於Instagram上發布限時動態，矛頭直指籃協，表示自己曾因國際賽導致手指骨折，但詢問籃協只給最基本的保險，「剛看到新聞一位棒球選手受傷賠514萬，就想到當初我手指斷掉，回台灣打去協會問有沒有保險，那大哥還一副配套措施做的很棒似的和我說『有啊！協會有保當然要保障球員的權益』，問了才知道原來保了基本的保險，就是理賠上限3萬台幣。」

張宗憲限時動態發文。 取自Instagram

此外，張宗憲也嘆「斷手斷腳最多就是3萬」，3萬元還是先進到籃協帳戶，身為受傷球員只能實支實付，看醫生花多少錢再如實上報，其餘的錢都留給籃協，「現在看醫生復健診所治療都有健保，林林總總就幾千塊元然後其他協會留著 ……」

張宗憲最後也語帶諷刺地指出籃協根本不思進取，「失能險幫球員保了5萬還一副做的很棒一樣，我心裡就想說嗯~協會還是協會穩穩的，一點都沒變。」並向年輕球員喊話：「每年看著那些有著滿腔熱血的年輕人打國家隊，就覺得我當初也是一樣，很熱血、榮譽感，但過幾年後你們就會理解我的心情了，我為國家隊扭了幾次腳我都記不清了~還在那裡跟我談什麼使命感。」