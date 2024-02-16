籃球／劉錚感慨集訓問題 張宗憲也嘆：15年了保險還沒搞定
2025年亞洲盃男籃資格賽將在下周登場，中華隊隊長劉錚昨晚在社群媒體發文透露，練球只有6、7名球員，並提到歸化和保險等事情沒處理好。富邦勇士隊張宗憲也發文感慨，「15年過去了，保險還沒搞定。」
中華男籃下周四將在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，不過這次組訓過程備受外界批評，包含歸化球員阿提諾續約狀況不明，高雄全家海神隊胡瓏貿因球團和籃協對保險事宜沒達成共識，未進入集訓15人名單。
旅外好手劉錚昨天發文點出，前置作業準備不足的問題，張宗憲也發文表示，「20歲中華隊，結果15年過去了，還在吵一樣的東西，我都從單身大學生到當爸了，保險還沒搞定。」
張宗憲曾提到效力國家隊受傷，球員卻要自行就醫的窘境。籃協目前對球員發文尚未正面回應，只公布下周一將舉行亞洲盃資格賽記者會。
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