PLG／雙北大戰火爆對決 林書豪狂飆44分逆轉富邦勇士

在上周遭到桃園璞園領航猿隊中斷開季7連勝後，戰績龍頭新北國王隊今天在主場出戰台北富邦勇士隊也打得相當辛苦，在整場比賽一路落後的情況下，靠著林書豪末節豪取17分，最終國王也以111：106逆轉富邦勇士，保住國王主場不敗金身。

在歷經客場3連戰後，國王今天總算回到新莊體育館出賽，不過首場比賽就碰上衛冕軍富邦勇士，在輸球就會將龍頭寶座讓給夢想家的情況下，兩隊在前兩節就打得火花不斷，包括國王曼尼高與富邦勇士塞瑟夫就數次爆發肢體推擠衝突，富邦勇士辛特力也因為一度將林書豪推倒在地，引發國王主場噓聲四起。

不過上半場作客的富邦勇士外線火力看開，19次出手命中10球，其中包括日前新加入的洋將布朗，在第二節就砍進3顆三分球，反觀國王今天的外線攻勢就不如預期，上半場團隊出手27次僅命中8球，且其中4顆集中在林書豪身上，包括中場休息前投進壓哨三分球，幫助國王在上半場打完追到53：60。

易籃後富邦勇士在辛特力領軍下拉出一波9：2攻勢，將領先擴大到14分，不過林書豪再度挺身而出，先是完成「三分打」再投進三分球，一人連得6分，但富邦勇士賴廷恩同樣在第三節挺身，先是砍進三分球又助攻給塞瑟夫完成「三分打」，還在防守端製造林書豪失誤，幫助富邦勇士在三節打完仍保有15分領先。

第四節林書豪展開個人秀一度連續命中3顆三分球，幫助國王追到僅剩5分差距，兩隊也一度為了爭球多人撲搶在地，讓場邊球迷都為球員賣力表現歡呼；不過國王隊接下來幾波進攻在三分線外出手都未能命中，反倒是林志傑在林書豪防守下完成一次「三分打」，再將領先優勢擴大到雙位數。

比賽最後3分半鐘林書豪再度命中高難度三分球，隨後曼尼高與米歇爾更是連續完成精采的快攻爆扣，幫助國王在比賽最後2分57秒追到僅剩1分差距，僅管富邦勇士辛特力隨即得分止血，但林書豪又完成「三分打」幫助國王追平比數，個人得分也突破40分。

在兩隊平手的情況下，曼尼高與林書豪4罰3中幫助國王超前，反觀富邦勇士卻連續兩波發生失誤，只能採取犯規戰術凍結時間，但曼尼高、林書豪緊接著4罰2中，也幫助國王最終以5分差距逆轉富邦勇士，收下賽季第8勝，也保住戰績龍頭位置。

國王今天以林書豪攻下生涯次高的44分外帶8籃板7助攻表現最佳，曼尼高則是有21分進帳，至於富邦勇士則是以辛特力拿下29分最佳。