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UBA／三節分數就破百 4連后世新拒絕「宇宙」封號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世新楊淑琄攻下全隊最高19分，率隊連4戰都寫下破百大勝。圖／大專體總提供
世新楊淑琄攻下全隊最高19分，率隊連4戰都寫下破百大勝。圖／大專體總提供

108到111學年完成UBA公開女一級4連霸的世新大學，今年再加入國手級的韓汛、邱群琋、趙云楓和張家瑄，戰力再升級，今天112學年富邦人壽UBA公開女一級預賽第二階段首戰碰美和科大，三節得分就破百，最終在12人都有得分下以125：70拿下4連勝，和文化大學、台灣師大並轡領先。

世新第一節就灌進40分，第三節讀秒階段，游沁樺中距離破網就讓世新得分破百，三節就取得103：51的絕對領先，且是連4戰得分都破百，場均勝分是誇張的65.5分，但教頭何正峰拒絕各種封號，「什麼『宇宙』、『世界』都不用，就是世新。」

男籃衛冕軍政治大學因雄厚實力被封「宇宙政大」，尋求女籃5連霸的世新不遑多讓，但何正峰仍說，今天子弟兵防守有加強空間，「系統沒做很明確，現在也還看不出防守牽制力，實力和對手有點落差，沒得檢視。」

公開女一級共12隊，單循環後取6隊晉級2月的6強複賽，世新下月第三階段預賽才會遇到戰績前段班的隊伍。

何正峰提到，目前球隊仍以上學年冠軍賽「MVP」宋瑞蓁、新人后游沁樺、楊淑琄和外籍生吉芙為主體，U19世青賽國手張家瑄融入狀況也不錯，獲得他點名肯定。

世新今天點點開花，7人得分兩位數，楊淑琄攻下全隊最高19分，吉芙18分、12籃板，宋瑞蓁、邱群琋和李盈潔各12分；美和以許可微23分最高，外籍生彼葳10分、13籃板。

UBA 韓汛

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