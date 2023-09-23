跨聯盟籃賽／政大隊5連勝奪冠

第二屆跨聯盟籃球邀請賽在昨天落幕，UBA公開男一級衛冕軍政治大學隊在最後一戰再以101：78擊敗SBL彰化柏力力隊，本屆賽事以5連勝封王，台銀隊則是以4勝1敗排名第二名。

在昨天擊敗台啤隊後就已確定奪下今年跨聯盟邀請賽冠軍的政大，最後一戰面對柏力力，儘管在第二節中段前都還與對手拉鋸，不過在第二節最後4分鐘在宋昕澔領軍下打出一波20：0的攻勢，上半場打完取得23分的大幅領先，而前兩節宋昕澔一人就已經攻下20分。

下半場政大也沒有給柏力力追近比分的機會，最終以23分差距勝出，本屆賽事以5連勝封王，且平均勝分高達26.6分，昨天政大以宋昕澔攻下31分表現最佳，游艾喆也有17分、10助攻雙十演出。

對於跨聯盟邀請賽首次有單一大學隊出賽就拿下冠軍，中華籃球協會祕書長李雲翔表示，跨聯盟賽舉辦的初衷就是希望給職業隊年輕球員舞台，很多球隊幾乎都是以一、二年級生或是新秀來參賽，而這次政大的參與正好也給這些年輕球員刺激，讓他們檢視自己是否做好挑戰職業的準備。

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