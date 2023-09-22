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跨聯盟籃賽／政大4連勝 確定奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
政大外籍生莫巴耶（右）攻下25分。圖／中華籃球協會提供
政大外籍生莫巴耶（右）攻下25分。圖／中華籃球協會提供

跨聯盟邀請賽昨天進入倒數第二天賽程，保持全勝的UBA衛冕軍政大外籍生莫巴耶全場猛轟25分、10籃板下，以111：82輕取SBL台啤，收下4連勝後也確定拿下冠軍，至於T1聯盟新軍台北台新戰神則是不敵台銀，以3勝2敗作收。

今年受邀參加跨聯盟邀請賽的政大，原被認為將繳不少學費，不過在外籍生的加持下，政大反倒連退老大哥，在日前接連擊敗台銀、PLG猿夢聯軍後，連T1聯盟新軍台新戰神都以28分差距慘敗。

而昨天面對擁有外籍生蓋比坐鎮的台啤，政大不僅外籍生莫巴耶維持火燙手感攻下25分，與同樣拿下25分、19籃板的蓋比互別苗頭，但政大李允傑、莊朝勝、宋昕澔得分也都來到雙位數，而台啤本土球員則是以吳沛嘉攻下11分送出3阻攻表現最佳，最終政大再以29分差大勝對手，4連勝後也確定奪下本次賽事冠軍。

至於台新戰神則是在最後一戰遭遇台銀，在下半場攻守失序的情況下，最終以71：85吞敗，成軍後首個盃賽以3勝2敗作收，總教練布萊恩認為，未能有效執行防守策略是落敗的主因；對於球隊吞下二連敗，他則說：「輸球的經驗將使我們知道自己的不足，改進後將推使我們向前。」

身為隊長的林宜輝正面看待吞下敗仗的負面情緒，向球隊精神喊話，「輸贏都是一起的，相信團隊的力量能夠戰勝一切，在教練帶領下，我們一定會越來越好。」

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