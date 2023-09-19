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跨聯盟籃賽／宇宙政大再展翅 破百大勝賞猿夢聯隊4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
政治大學雄鷹男籃在跨聯盟邀請賽打下連勝。圖／中華籃協提供（資料照）
政治大學雄鷹男籃在跨聯盟邀請賽打下連勝。圖／中華籃協提供（資料照）

以大學隊伍身份參加跨聯盟籃球邀請賽的政治大學雄鷹男籃，首戰擊敗SBL台灣銀行，今天再度展現「宇宙政大」實力，首節在宋昕澔獨拿13分下取得31：15絕對領先，半場差距更擴大到29分，終場輕鬆以107：65賞給PLG領航猿、夢想家培訓聯隊4連敗。

今年3月完成UBA公開男一級3連霸的政大，第一節就轟下31分，第二節換今日壽星吳志鍇發揮，他單節11分帶動下，政大單節打出26：13攻勢，半場領先已達57：28。

上半場已經傳出8助攻的政大當家後衛游艾喆，第三節上演妙傳美技，一次背後傳球穿越兩位防守者，讓底線接到助攻的鄒子羲上演雙手暴扣，替補上陣的鍾理翔也有拉竿突破演出，助隊三節打完領先擴大到90：74。

第四節還有2分鐘，政大比分已破百，最終在全隊都有得分紀錄下迎接2連勝。

政大4得分兩位數，宋昕澔19分最高，吳志鍇15分，游艾喆傳出10助攻，團隊籃板數更以59：24大勝；吞下4連敗的猿夢聯隊，只有國體大後衛陳力生15分達兩位數。

宋昕澔 吳志鍇 領航猿

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