跨聯盟籃賽／大學隊贏SBL前冠軍！政大初亮相大勝台銀

中華籃球協會主辦的跨聯盟籃球邀請賽，首度邀請大學隊伍參賽，今年3月完成UBA公開男一級3連霸的政治大學雄鷹男籃初次亮相就殺紅眼，三節打完領先SBL前冠軍台銀籃球隊21分，最終在當家後衛游艾喆20分、9助攻、8籃板全能發揮下以87：76擊敗台銀。

跨聯盟籃球邀請賽去年首度舉辦，今年進入第二屆，參賽隊伍包括SBL台銀、台啤和彰化柏力力，PLG代表夢想家青年隊和領航猿聯軍，T1聯盟由新隊伍台北台新戰神代表，政大成為首支受邀的大學隊伍。

雖是「越級打怪」，今年曾到美國、北京、日本和菲律賓的政大開賽就在游艾喆8分領軍下取得15：12領先；去年打下第19季SBL冠軍的台銀靠潘祥偉第二節率先外線破網，助隊15：15扳平，林柏偉快攻後台銀取得反超，不過政大喊出暫停後游艾喆馬上切入止血，加上補進壓哨球，讓政大半場仍取得41：37領優勢。

第三節政大在莊朝勝、吳志鍇接連飆進外線下拉出開節8：0攻勢，差距擴大到49：37，左撇子外籍生波波卡2罰俱中後，領先擴大到51：37，7分10秒陳侑昫才為台銀止血，但政大接連快攻下，領先已擴大到61：43，林子皓飆進外線後差距已達21分。

政大第三節打出25：8攻勢，帶著66：45領先進入第四節；台銀簡家暐和林哲霆的連番外線攻勢雖一度將差距縮小到8分，政大外籍生波波卡又提前犯滿，但政大吳志鍇、外籍生莫斯塔法接連取分，政大領先優勢回到兩位數，最終就以87：76奪下首勝。