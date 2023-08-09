瓊斯盃／旅日吳侑萱助陣 中華藍贏白隊

瓊斯盃女籃昨天壓軸戰上演「寶島內戰」，目標杭州亞運的中華藍出戰以年輕球員組成的中華白隊，中華藍展現老大姐實力，三節打完就徹底拉開差距，旅日回歸的WSBL「狀元」吳侑萱也獲得更多出賽時間，助隊以79：56留下勝利。

183公分的吳侑萱是HBL霸主淡水商工的冠軍班底，赴日就讀日本體育大學，後到日本社會人球隊2年，返國入選亞運培訓隊18人，瓊斯盃首度披中華藍隊戰袍。

上一度瓊斯盃亮相是2018年，當時身處白隊的吳侑萱笑說：「那時剛去日本，今年回歸，和學姐一起打球，姐姐們比較有經驗。」在日本6年的她表示，日本學到的東西和台灣不太一樣，仍在適應節奏。

中華藍總教練鄭慧芸提到，吳侑萱旅日6年，很有日本球員味道，很服從、努力，也給自己很大壓力，想扛更多責任，「期望她未來在中華隊可以學到更多，累積比賽經驗、提升自己。」

吳侑萱透露，原本想留在日本參加職業隊，但WJBL只有本國籍球員能參加，且她目標是參加國際賽，才選擇回到台灣。她大學畢業後曾在日本打了2年半職業聯賽，白天上班、晚上練球和比賽，「當時在電力公司當營業助理，幫忙處理合約，有工作經驗也不錯，畢竟球也不可能打一輩子。」她回台在WSBL選秀也被台電選中，再度成為電力公司成員，形成有趣巧合。