籃球／林書豪下季轉戰蒙古聯賽？經紀公司回應沒聽說
林書豪上季轉戰台灣職籃P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人，個人球季魅力引領風潮，帶領球隊從谷底一路爬升，差點闖進季後賽。在成為自由球員之後，他的未來動向也格外受到注目。
除了台灣球隊依然積極等待林書豪的回歸外，近日更有消息傳出他和蒙古籃球聯賽球隊IHC Apes接觸的消息，不過經紀公司對此也直接回應並沒有接收到這樣的訊息，同時指出若有最新消息都會第一時間對外宣佈。
林書豪在為鋼鐵人效力的19場比賽中，場均可以攻下26.3分、8.4籃板、8.9助攻、1.8抄截，幫助球隊拉出一波8連勝賽，期間還有50分大三元的驚人演出。最終他更以場均6.3次助攻榮獲助攻王。
Пээ Базарваань! "Нэг өдрийн хаан" Жереми Линтэй МСБХ-ны Үндэсний Дээд лигийн IHC Apes баг холбогджээ!— Zolbooᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@ZolbooUrtnasan) August 5, 2023
UPDATE: Эхний ээлжинд хувийн бие төлөөлөгчтэй нь холбогдож, цалин хөлсийн судалж байгаа аж. Ай Эйч Си Эйпс баг түүнийг эгнээндээ нэгтгэх хүсэлтэй байна.🇲🇳🇲🇳🏀🏀 pic.twitter.com/AakLP4SZap
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