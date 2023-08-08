籃球／林書豪下季轉戰蒙古聯賽？經紀公司回應沒聽說

林書豪上季轉戰台灣職籃P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人，個人球季魅力引領風潮，帶領球隊從谷底一路爬升，差點闖進季後賽。在成為自由球員之後，他的未來動向也格外受到注目。

除了台灣球隊依然積極等待林書豪的回歸外，近日更有消息傳出他和蒙古籃球聯賽球隊IHC Apes接觸的消息，不過經紀公司對此也直接回應並沒有接收到這樣的訊息，同時指出若有最新消息都會第一時間對外宣佈。

林書豪在為鋼鐵人效力的19場比賽中，場均可以攻下26.3分、8.4籃板、8.9助攻、1.8抄截，幫助球隊拉出一波8連勝賽，期間還有50分大三元的驚人演出。最終他更以場均6.3次助攻榮獲助攻王。