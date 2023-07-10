CBA／劉錚和上海續約一年 旅外3星都續留大陸打球

上季在大陸CBA打拚的3位球星陳盈駿、劉錚和林庭謙，新賽季都確定留在CBA，上海久事男籃今天宣布，和劉錚續約一年，下賽季劉錚將繼續身披上海大鯊魚球衣征戰CBA。

劉錚2016年赴陸，先效力浙江隊，2020年轉戰上海，上季33場都擔任先發，場均有10.7分、5籃板、3.6助攻、2.5抄截表現。

上海今天官方宣佈和劉錚續約一年，球隊表示劉錚豐富的比賽經驗和堅韌的精神屬性，都是球隊寶貴的財富，期待和劉錚一同「鯊」向新賽季，有你「錚」好。

在此之前，陳盈駿6月底和廣州龍獅籃球俱樂部再續前緣，雙方達成3年續約協議；23歲的林庭謙上周也和天津榮鋼先行者隊續約3年，且是簽下「頂薪合約」，將繼續披0號球衣出賽。

3位CBA球星都是杭州亞運中華男籃培訓隊成員，劉錚昨天還和隊友一同到靜岡和日本男籃進行交流賽。今天上海宣布和劉錚續約，代表3位旅外球星都續留大陸，短時間內不會在台灣PLG或T1聯盟登場。