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PLG／黑人駁斥性騷 聯盟正常營運

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
PLG執行長陳建州捲入性騷風波。 報系資料照
PLG執行長陳建州捲入性騷風波。 報系資料照

PLG執行長「黑人」陳建州昨天遭到藝人大牙（周宜霈）指控11年前對她有騷擾行為，捲入＃MeToo風波，陳建州第一時間透過律師發聲明駁斥，強調若有不實指控，將會追究相關法律責任，聯盟也發聲明指目前營運一切照舊。

周宜霈指控2012年7月於香港遭騷擾，陳建州的律師聲明稿表示，指控毫無根據、全屬虛偽不實，「當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」

這也是PLG繼月中兩屆年度MVP、新北國王隊老將楊敬敏爆發桃色風暴，宣布回歸家庭後，聯盟近期第二位相關人員遭捲入場外風波，對於從創建以來形象就相當正面且陽光的PLG聯盟來說，無疑是重大打擊。

對於執行長陳建州的場外風波，PLG昨發聲明強調目前一切照舊，聯盟也將按照原定排程於在7月5日進行新秀體測會，並於7月11日舉行選秀會。

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