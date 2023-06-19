CBA／上海大鯊魚端誠意價碼 傳劉錚決定續簽一年

「台灣小飛人」劉錚與CBA上海大鯊魚合約今夏到期，先前有消息指出他可能回台打球。不過中國大陸知名籃球記者宋翔指出，上海男籃預計以1年C類合約（常規合約）和劉錚續約，2024年則有望用老將合約留下他。

劉錚2016年轉戰CBA，替浙江廣廈隊效力4季後，2020年轉戰上海隊，簽下2+1合約。這份合約在本季結束後到期，上月傳出他將返台打球，劉錚的經紀公司當時回應合約到7月底，新消息以球隊公布為準。

據宋翔的消息指出，上海隊將以一年C類合約和劉錚續約。上海在續約談判中誠意十足，劉錚也想留隊，雙方很快就達成續約意向。

宋翔進一步指出，劉錚明年將滿34歲，符合老將合約續約條件，如果劉錚下季狀態未下滑，上海希望用老將合約留下劉錚。

劉錚上季場均出賽34分鐘，繳出場均10.7分、5籃板、3.6助攻及2.5抄截的數據，是球隊主力球員之一。