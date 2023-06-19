快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

CBA／上海大鯊魚端誠意價碼 傳劉錚決定續簽一年

聯合新聞網／ 綜合報導
劉錚（右）。 新華社
劉錚（右）。 新華社

「台灣小飛人」劉錚與CBA上海鯊魚合約今夏到期，先前有消息指出他可能回台打球。不過中國大陸知名籃球記者宋翔指出，上海男籃預計以1年C類合約（常規合約）和劉錚續約，2024年則有望用老將合約留下他。

劉錚2016年轉戰CBA，替浙江廣廈隊效力4季後，2020年轉戰上海隊，簽下2+1合約。這份合約在本季結束後到期，上月傳出他將返台打球，劉錚的經紀公司當時回應合約到7月底，新消息以球隊公布為準。

據宋翔的消息指出，上海隊將以一年C類合約和劉錚續約。上海在續約談判中誠意十足，劉錚也想留隊，雙方很快就達成續約意向。

宋翔進一步指出，劉錚明年將滿34歲，符合老將合約續約條件，如果劉錚下季狀態未下滑，上海希望用老將合約留下劉錚。

劉錚上季場均出賽34分鐘，繳出場均10.7分、5籃板、3.6助攻及2.5抄截的數據，是球隊主力球員之一。

上海 鯊魚 海大

相關新聞

CBA／上海大鯊魚端誠意價碼 傳劉錚決定續簽一年

「台灣小飛人」劉錚與CBA上海大鯊魚合約今夏到期，先前有消息指出他可能回台打球。不過中國大陸知名籃球記者宋翔指出，上海男籃預計以1年C類合約（常規合約）和劉錚續約，2024年則有望用老將合約留下他。

PLG／剛連莊MVP 楊敬敏外遇事件宣布「放棄一切」

剛在PLG完成年度MVP連莊的新北國王當家球星「阿美戰士」楊敬敏，今天被踢爆和女球迷婚外情，今天深夜他在社群宣布「放棄一...

3對3／WSBL選秀探花領軍 北市大奪國泰青年節冠軍

國泰青年節高中暨大專3X3籃球賽，全國總決賽今天產出各組冠軍，大專女子組由「北市大」以9：5擊敗由楊雅婷領軍的「對不起是...

籃球／紐崔萊三對三決賽 阿巴西胞弟吸睛

來自全國各地的94支勁旅， 今天為2023紐崔萊三對三全國總決賽齊聚台灣大學中央籃球場，來自中區的「陽明魔鬼筋肉人」一路...

籃球／賽季外收穫 林金榜、劉駿霆拿到碩士學位

6月適逢畢業季，屏東美和科技大學今天舉行畢業典禮，運動與休閒管理系碩職班畢業生包括剛打完PLG總冠軍賽的新北國王防守大鎖...

PLG／已婚球星遭爆出軌搶人女友 網友指就是黃金世代要角

台灣職籃P聯盟(PLG)於上周才結束總冠軍戰爭奪，由富邦勇士隊取得三連霸，然而有網友在Dcard爆料，以「當另一半與已婚MVP明星球員出軌」為題，直指爭冠對手新北國王隊某球星，在已婚情況下，還跟自己女

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦