T1聯盟／霍華德想加薪還在談 雲豹執行長：有找更大咖球星

隨著「魔獸」霍華德約滿離台，T1職業籃球聯盟桃園雲豹話題不斷，球團執行長張建偉今天特地召開說明會證實，「球隊和霍華德希望的薪資有落差，等到7月底會更明朗。」

張建偉在接受媒體聯訪時說：「現在確實不適合公開薪資的數據，只能說球團能提供的，和霍華德（Dwight Howard）提出的確實有些落差，比我們想像中高很多，不過霍華德7月還會去夏季聯賽找尋機會，所以等到7月底、8月初我們會再就薪資的部分重新溝通。」

雲豹隊執行長張建偉。 圖／桃園永豐雲豹隊提供

張建偉提到，5月31日和霍華德合約期滿之前就有初步談過薪水，但霍華德認為本季表現非常滿意，因此對於薪資的要求增加不少。

據了解，雲豹前任總經理蘇翊傑曾透露，霍華德本季來台的月薪至少20萬美元（約新台幣600萬元）起跳。

張建偉也透露，「過去這段時間去了一趟歐洲和美國，也接觸到不少球員，其中有一半是現役的NBA球員，也有比霍華德更重量級的球員，當然薪資也會比霍華德更重量級，但球團並不太在意，只要能繼續為國內籃球帶來高水準的衝擊，就是雲豹的球隊文化。」

對於外界盛傳霍華德曾點名想要哪些隊友，張建偉解釋：「當初就是打完明星賽後，霍華德有說想要阿巴西、蔣淯安、胡瓏貿、曾文鼎等4人當隊友，球團方面當然也會盡量努力，如果能補足的話，相信薪資就不會是霍華德心中唯一的考量點。」