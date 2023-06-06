快訊

iOS 17新功能被讚爆「3款iPhone不支援」 網點破蘋果超狠計畫：把安卓人撈過來

台鐵區間車又撞上異物！ 斗南至大林東線單線行駛

蘋果新15吋Macbook Air鎖定族群是誰？果粉擔憂1事「愈來愈不Air了」

T1聯盟／霍華德想加薪還在談 雲豹執行長：有找更大咖球星

中央社／ 台北6日電
魔獸下季能否再來台打球還是未知數。 聯合報系資料照
魔獸下季能否再來台打球還是未知數。 聯合報系資料照

隨著「魔獸」霍華德約滿離台，T1職業籃球聯盟桃園雲豹話題不斷，球團執行長張建偉今天特地召開說明會證實，「球隊和霍華德希望的薪資有落差，等到7月底會更明朗。」

張建偉在接受媒體聯訪時說：「現在確實不適合公開薪資的數據，只能說球團能提供的，和霍華德（Dwight Howard）提出的確實有些落差，比我們想像中高很多，不過霍華德7月還會去夏季聯賽找尋機會，所以等到7月底、8月初我們會再就薪資的部分重新溝通。」

雲豹隊執行長張建偉。 圖／桃園永豐雲豹隊提供
雲豹隊執行長張建偉。 圖／桃園永豐雲豹隊提供

張建偉提到，5月31日和霍華德合約期滿之前就有初步談過薪水，但霍華德認為本季表現非常滿意，因此對於薪資的要求增加不少。

據了解，雲豹前任總經理蘇翊傑曾透露，霍華德本季來台的月薪至少20萬美元（約新台幣600萬元）起跳。

張建偉也透露，「過去這段時間去了一趟歐洲和美國，也接觸到不少球員，其中有一半是現役的NBA球員，也有比霍華德更重量級的球員，當然薪資也會比霍華德更重量級，但球團並不太在意，只要能繼續為國內籃球帶來高水準的衝擊，就是雲豹的球隊文化。」

對於外界盛傳霍華德曾點名想要哪些隊友，張建偉解釋：「當初就是打完明星賽後，霍華德有說想要阿巴西、蔣淯安、胡瓏貿、曾文鼎等4人當隊友，球團方面當然也會盡量努力，如果能補足的話，相信薪資就不會是霍華德心中唯一的考量點。」

延伸閱讀

T1聯盟／驚傳魔獸下季返台機率低！雲豹執行長回應了

影／魔獸霍華德離台流下不捨淚水 球迷送機合照簽名來者不拒

NBA／霍華德招募詹姆斯來台打球 「能從經理當到司機」

NBA／湖人守不住約柯奇？ 魔獸：只有1人能阻止他

相關新聞

T1聯盟／霍華德想加薪還在談 雲豹執行長：有找更大咖球星

隨著「魔獸」霍華德約滿離台，T1職業籃球聯盟桃園雲豹話題不斷，球團執行長張建偉今天特地召開說明會證實，「球隊和霍華德希望...

PLG／林志傑將滿41歲未退化 出賽時間創P聯盟生涯最長

PLG台北富邦勇士隊「野獸」林志傑今天在總冠軍賽第2戰拿下15分、8籃板，上場時間是生涯最高37分29秒，11日滿41歲...

PLG／國王牧倫斯爆火氣 賽後嗆勇士站場中慶祝：不禮貌

P聯盟總冠軍賽，新北國王今天以83：87不敵富邦勇士，系列賽被追成平手，賽後發生一幕，牧倫斯還爆發火氣，與勇士隊洋將強森相互吵了起來，顯然對勇士今天的打法有很多不滿，引發場上混亂局面，但並未有肢體衝突

PLG／「野獸」林志傑末節怒砍7分 勇士逆襲取勝國王拉成一平

台灣職籃P聯盟(PLG)於今天在新莊體育館進行總冠軍賽第二戰，例行賽排名第一的新北國王繼續在主場迎戰衛冕軍富邦勇士，首戰以14分之差吞敗勇士，於今天上半場一度落後10分下，在剩下2分半時間內展開逆襲，

T1聯盟／驚傳魔獸下季返台機率低！雲豹執行長回應了

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年11月來台重磅加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，掀起一陣「魔獸旋風」。不過霍華德與雲豹合約已在5月31日到期，近日也離開台灣。稍早有媒體爆料魔獸下季返台打球機

魔獸炫風後 T1下一個話題球員是誰？ Top.10一次看

2022-23年是T1 LEAGUE的第二個賽季，台灣籃壇迎來，前NBA球星霍華德加盟桃園永豐雲豹後，國內瞬間掀起「魔獸」炫風，開幕戰前兩場皆締造滿場盛況。霍華德所屬的T1聯盟，共有6支隊伍

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦