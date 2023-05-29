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PLG／下季變化 陳建州：對台籃好總冠軍賽後都能談

中央社／ 台北29日電

針對台灣兩大職籃PLG和T1都可能在下個賽季有增減隊以及冠名贊助商換人傳言，PLG執行長陳建州今天說：「等我們總冠軍賽結束後，只要對台灣籃球好的事，都歡迎坐下來談。」

陳建州今天在高中體總舉辦的「威德眾星獎助計畫」頒獎典禮上，做出上述表示。

陳建州強調，「我是執行長，顧名思義就是負責執行以及做事的人，我還有很多籃壇前輩、球團老闆需要去請益，到底怎麼做還可以更好，但我絕對沒有決定權，也不是我說要怎樣就能怎樣。」

外傳下個賽季P. LEAGUE+聯盟可能面臨增減隊的問題，以及部分球隊冠名贊助商也要換人，甚至還傳出要和「隔壁棚」的T1職業籃球聯盟合併，對此陳建州都低調不願多談。

陳建州說：「我還是希望現在大家先把專注放在PLG接下來要登場的總冠軍賽，看看國王和勇士這兩隊的本土實力都這麼出色，楊敬敏和林志傑的對決看一次少一次，我們先不要搶了這兩隊球員的風采。」

陳建州強調，「不管接下來會有什麼變化，我還是老話一句，只要是對台灣籃壇有正面幫助的事情、能讓台灣籃壇變好的事情，大家都可以在總冠軍賽後一起來討論。」

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