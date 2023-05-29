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HBL／爸爸罹癌仍支持籃球路 邱翊安努力拚回報

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱翊安獲得2023年威德眾星獎助計畫5萬元獎助學金。記者曾思儒／攝影
邱翊安獲得2023年威德眾星獎助計畫5萬元獎助學金。記者曾思儒／攝影

松山高中暌違4季重返HBL男甲4強，背後卻有「洋蔥」，高三主控邱翊安的父親去年暑假口腔癌開刀，家裡頓失經濟重心，但父親仍希望他堅持籃球路，才有3月一同登上台北小巨蛋的畫面。

今天出席2023威德眾星獎助計畫頒獎典禮的邱翊安，上台領取5萬元獎助學金，下台後才透露，去年升高三的暑假，他在美國移地訓練時打電話回台給家人，電話那頭傳來像是醫院護理師在講話的聲音，爸爸才坦承，他正要進行手術。

「口腔癌第四期，他要開刀時，我才知道。」邱翊安透露，平時父母都在花蓮，身為獨子的他北上打球，雖每天電話聯絡，但沒時間返家，得知父親患病後一度當遊魂兩個月，專注力無法放在球場，教練黃萬隆開導、父親又支持自己繼續打球，才讓他決定繼續留在球場。

邱翊安提到，母親當時辭職照顧父親，家裡等於沒有經濟來源，媽媽一度希望自己回去幫忙，所幸後來病情控制住，雙親現在已恢復工作，又申請到威德提供的111學年度HBL獎助學金5萬元，對家裡是很大幫助。

確定進入健行科大的邱翊安感謝爸爸的支持，3月牽著爸爸一起上小巨蛋的他說：「想繼續打下去，再拚，補個遺憾，高中這三年都沒太好表現，大學重新開始！」

威德攜手高中體總的獎助計畫已邁入第三年，除提供HBL甲、乙級球員總共500萬元的獎學金，今年再增加200萬贊助HVL球員，111學年共獎助132位學生，今天頒獎典禮還邀請女排前國手「阿非」陳菀婷和PLG執行長「黑人」陳建州分享運動路上的心路歷程。

HBL 松山高中 PLG

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