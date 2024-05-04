NBA／米契爾季後賽3度破50分 史上僅次喬丹、張伯倫

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）在第6戰狂砍50分，其中第四節包辦全隊所有分數，但獨角戲的結果仍無緣在客場淘汰魔術，雙方戰線拉長到搶7大戰。

這是米契爾加盟騎士後的季後賽得分新高，也是詹姆斯（LeBron James）之後另一位季後賽破50分的騎士球員，詹姆斯是在2018年總冠軍賽對勇士首戰拿下51分。

米契爾爵士時期曾在2020年季後賽分別拿下57分、51分，生涯季後賽累積3次破50分，也是現役球員中之最；同時，米契爾也追平艾佛森（Allen Iverson），並列季後賽50場次第3多的紀錄，僅次於喬丹（Michael Jordan）的8場和張伯倫（Wilt Chamberlain）的4場。