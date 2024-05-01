聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽
湖人季後賽首輪被金塊淘汰，許多球迷將矛頭指向湖人總教練漢姆（Darvin Ham），有消息指出他的帥位非常危險。漢姆接受ESPN專訪時，竟批評一名先發球員連10場烙賽（表現不佳）。
報導提到，漢姆認為執教這支球隊很有挑戰性，「每個人都在陣容進進出出，我沒有持續健康的球員，卻被批評沒穩定的陣容輪換。更讓我沮喪的是，我愛這份工作，愛它帶來的壓力，我總是在混亂中保持冷靜。」
「人們忽略陣容一致性，是以健康和表現為前提。如果你執教一支球隊，有名先發球員連10場比賽，打得就像在床上烙賽一樣，你該怎麼做？」漢姆問道。
這段言論引發宣然大波，湖人本季後半段先發陣容主要是羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）及戴維斯（Anthony Davis），許多網友認為漢姆在指責羅素，也有人猜測是八村壘或里夫斯。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言