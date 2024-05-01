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NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

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NBA／羅素還是八村壘？漢姆痛批某湖人先發連10場烙賽

聯合新聞網／ 綜合報導
漢姆(左)、羅素(右)。 美聯社
漢姆(左)、羅素(右)。 美聯社

湖人季後賽首輪被金塊淘汰，許多球迷將矛頭指向湖人總教練漢姆（Darvin Ham），有消息指出他的帥位非常危險。漢姆接受ESPN專訪時，竟批評一名先發球員連10場烙賽（表現不佳）。

報導提到，漢姆認為執教這支球隊很有挑戰性，「每個人都在陣容進進出出，我沒有持續健康的球員，卻被批評沒穩定的陣容輪換。更讓我沮喪的是，我愛這份工作，愛它帶來的壓力，我總是在混亂中保持冷靜。」

「人們忽略陣容一致性，是以健康和表現為前提。如果你執教一支球隊，有名先發球員連10場比賽，打得就像在床上烙賽一樣，你該怎麼做？」漢姆問道。

這段言論引發宣然大波，湖人本季後半段先發陣容主要是羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）及戴維斯（Anthony Davis），許多網友認為漢姆在指責羅素，也有人猜測是八村壘或里夫斯。

D'Angelo Russell NBA季後賽 八村壘 湖人

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