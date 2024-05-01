NBA／綠衫軍波爾辛吉斯傷勢與字母哥相同 將缺席數場比賽

塞爾蒂克禁區門神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）昨天因傷提前退場，今天檢查結果出爐，確定是比目魚肌拉傷，將缺席數場比賽。這和公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受的傷勢相同。

波爾辛吉斯昨天比賽中，在沒有身體對抗的情況下受傷，與安戴托昆波4月10日發生的狀況類似。當時有醫學專家指出，雖這種一級拉傷通常需要1到2周時間來恢復，但如果強行回歸，恐怕會有後續問題，例如2019年在總冠軍賽復出的杜蘭特（Kevin Durant），後來遭遇阿基里斯腱撕裂，隔年整季報銷，而安戴托昆波受傷後，也缺席至今。

波爾辛吉斯本季出賽57場，平均20.1分7.2籃板2.0助攻，整體投籃命中率51.6%，外線命中率37.5%。

塞爾蒂克首輪系列賽3：1領先熱火，波爾辛吉斯倒下後，老將霍福特（Al Horford）和柯內特（Luke Kornet）等人可能補上空缺。