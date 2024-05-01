NBA／穆雷3.6秒致勝球 金塊淘汰湖人

金塊隊當家後衛穆雷前一場拉傷左小腿，教練團原本不打算讓他在季後賽西區首輪第5戰出賽，但他請纓上陣，不但轟下全場最高32分，更在最後3.6秒投進致勝球，率領衛冕軍以108：106淘汰湖人隊，自己寫下聯盟新猷，也讓39歲「小皇帝」詹姆斯創下難堪紀錄。

退無可退的湖人，昨天打完半場握有3分領先，但前兩節攻下16分的禁區大將戴維斯，第3節開打不到2分鐘撞傷左肩，下半場進攻明顯受影響，只靠罰球再拿1分；詹姆斯雖在最後26.3秒2罰俱中追平比數，但穆雷馬上回敬關鍵中距離，金塊以4勝1敗扳倒湖人。

穆雷在系列賽第2次終場前5秒內投進致勝球，成為聯盟近25年第1人，笑說同樣是關鍵一擊，昨天這球「更好一些」。

第4戰拉傷左小腿，穆雷昨更早到場評估自身狀況，他說：「我們已經一起奮戰整季，每個人都度過一些困境，如果這場比賽無法上陣，我會過不了自己這關。」

湖人上季闖進西區決賽，但遭金塊4戰解決，今年首輪就出局，僅是詹姆斯21季第2次「一輪遊」，只打5場更是生涯最快結束季後賽；他昨攻下30分、11助攻、9籃板「準大三元」，下一步何去何從暫時無解，也拒絕回答是否「湖人最終戰」。