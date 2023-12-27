快訊

「台台併」後台灣之星用戶申請1功能又被拒！台灣大店員曝「要換約」惹眾怒

免賠！屁孩玩火燒掉中原店3億 家樂福總座：不對肇事者求償

2台人大戰3美國人！酒醉打翻碗盤 北市知名清粥小菜店內爆衝突

NBA／布魯克斯「嘲諷」哈利伯頓後傷退 溜馬攻破火箭主場

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓(左)、布魯克斯(右)。 美聯社
哈利伯頓(左)、布魯克斯(右)。 美聯社

火箭今天在主場迎戰溜馬，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）對溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）做挑釁動作，但這個行為可能敗了人品，哈利伯頓全場狂飆33分10助攻，率溜馬以123：117擊敗火箭。

溜馬賽前進攻效率聯盟第1；火箭防守效率聯盟第2，可說是矛盾大對決。另外，火箭賽前主場戰績為12勝2敗，勝率並列聯盟第4。

第二節最後2分鐘，布魯克斯接獲隊友傳球，躲過哈利伯頓防守，雙手灌進2分，布魯克斯也馬上「嘲諷」倒地的哈利伯頓，他先站著雙眼緊盯哈利伯頓，待哈利伯頓起身後，再用肩膀撞人。

上半場火箭還領先3分，布魯克斯第三節因右腹斜肌拉傷退出比賽，溜馬在哈利伯頓單節13分領軍下，反倒領先11分。火箭末節尾聲反超比分，但溜馬打出一波8：0，強勢收官。

溜馬在哈利伯頓領軍下，全隊8人得分上雙。火箭方面，中鋒森根（Alperen Sengun）狂砍30分16籃板5助攻4抄截，布魯克斯退場前得到9分。

近況低迷的溜馬將勝率維持在5成以上，哈利伯頓賽後受訪時表示，「勝率5成會有更大壓力，因為沒人願意低於5成。這場比賽對我來說必須拿下，這是非常優秀且有活力的球隊。」

溜馬 火箭 哈利伯頓 Dillon Brooks

相關新聞

NBA／莫蘭特絕殺罰球被挑戰推翻 灰熊殺入OT險退鵜鶘

鵜鶘先前作客灰熊遭莫蘭特（Ja Morant）絕殺，今天回到主場再戰灰熊，灰熊靠著傑克森（Jaren Jackson）罰球殺進延長賽，終場以116：115險勝鵜鶘，收下4連勝。 灰熊防守大鎖史馬

NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗破聯盟紀錄

已經追平聯盟單季最長連敗的活塞隊，今天再締造難堪歷史，儘管康寧漢（Cade Cunningham）下半場灌進37分、全場...

NBA／製造龍頭灰狼21次失誤 亞歷山大34分率雷霆取勝

排名西區前段班的灰狼、雷霆隊今天交手，儘管本賽季灰狼靠著嚴密的防守在西區戰績登頂，不過被雷霆逼出高達21次失誤，末節僅攻...

NBA／布魯克斯「嘲諷」哈利伯頓後傷退 溜馬攻破火箭主場

火箭今天在主場迎戰溜馬，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）對溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）做挑釁動作，但這個行為可能敗了人品，哈利伯頓全場狂飆33分10助攻，率溜馬

NBA／又發怪聲？ 庫明加不懂勇士：沒人能防我卻要傳給老將

勇士昨天在耶誕大戰不敵金塊終止5連勝，賽後庫明加（Jonathan Kuminga）坦言對球隊打法感到疑惑。 庫明加在2021年選秀會第7順位被勇士選中，今年是他生涯第3季，上場時間仍不穩定，近

NBA／傳老鷹可能送走墨瑞 湖人和尼克有意爭取

湖人先前傳出可能和公牛做交易，如今有消息指出，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）如果被放上交易談判桌，湖人有意爭取。 據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟多支球隊認為，老

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。