NBA／布魯克斯「嘲諷」哈利伯頓後傷退 溜馬攻破火箭主場
火箭今天在主場迎戰溜馬，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）對溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）做挑釁動作，但這個行為可能敗了人品，哈利伯頓全場狂飆33分10助攻，率溜馬以123：117擊敗火箭。
溜馬賽前進攻效率聯盟第1；火箭防守效率聯盟第2，可說是矛盾大對決。另外，火箭賽前主場戰績為12勝2敗，勝率並列聯盟第4。
第二節最後2分鐘，布魯克斯接獲隊友傳球，躲過哈利伯頓防守，雙手灌進2分，布魯克斯也馬上「嘲諷」倒地的哈利伯頓，他先站著雙眼緊盯哈利伯頓，待哈利伯頓起身後，再用肩膀撞人。
上半場火箭還領先3分，布魯克斯第三節因右腹斜肌拉傷退出比賽，溜馬在哈利伯頓單節13分領軍下，反倒領先11分。火箭末節尾聲反超比分，但溜馬打出一波8：0，強勢收官。
溜馬在哈利伯頓領軍下，全隊8人得分上雙。火箭方面，中鋒森根（Alperen Sengun）狂砍30分16籃板5助攻4抄截，布魯克斯退場前得到9分。
近況低迷的溜馬將勝率維持在5成以上，哈利伯頓賽後受訪時表示，「勝率5成會有更大壓力，因為沒人願意低於5成。這場比賽對我來說必須拿下，這是非常優秀且有活力的球隊。」
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