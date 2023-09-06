男籃世界盃／如何防守FIBA版唐西奇？布魯克斯：保持身體對抗

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）16歲就在歐洲職業賽場打球，非常適應FIBA規則，被譽為本屆世界盃最強球員。今晚8點30分加拿大將和斯洛維尼亞爭取4強門票，防守惡棍布魯克斯（Dillon Brooks）也談到防守唐西奇的關鍵。

唐西奇上季效力獨行俠隊場均32.4分8.6籃板8.0助攻；加拿大隊則由雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，他上季繳出場均31.4分4.8籃板5.5助攻數據，兩人都是NBA年度第一隊成員，終於在本屆世界盃正面交鋒。

布魯克斯今年世界盃表現出色，幫助加拿大驚險闖進8強，並拿到巴黎奧運門票。今晚面對斯洛維尼亞，教練很有可能派他盯防唐西奇，對此他表示，「唐西奇習慣在FIBA打球，知道所有進攻技巧。我覺得要跟NBA一樣，努力保持身體對抗，讓他第4節時疲憊不堪。」

布魯克斯提到自己受到加拿大教頭費南德茲（Jordi Fernandez）提點，控制情緒，成為球隊領導者，「我覺得我們很冷靜，很高興能打這場比賽。這對所有隊員都是新鮮事，能量和情緒都會高漲。」