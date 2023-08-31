NBA／發文祝福易建聯退休 林書豪：感謝你幫黃皮膚小孩追夢
中國大陸籃球名將易建聯昨天宣布退休，結束21年職業生涯。同樣曾在NBA和CBA兩個聯盟打拼的「哈佛小子」林書豪，也在個人社群發文祝福這位籃壇傳奇選手。
易建聯2007年選秀會被公鹿隊以首輪第6順位選中，隨後在NBA闖蕩5個賽季，陸續效力公鹿、籃網、巫師及獨行俠等隊，生涯場均7.9分4.9籃板。他2012年重返CBA，2016年8月曾短暫加盟湖人，但10月就自請離隊，再度回到CBA。
易建聯宣布退休消息後，林書豪今天也在個人社群寫道：「向易建聯驚人的生涯致上最高敬意，包含你打球、面對逆境及處理全球壓力的方式。恭喜你退休！感謝你為像我一樣的亞洲籃球員鋪平道路，讓我們能堅定信念，把夢做大。」
「恭喜你易建聯有很成功的籃球生涯。希望你退休很快樂。很感謝你幫助年輕黃皮膚的小孩追我們的籃球夢。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言