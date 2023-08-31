快訊

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

台南夜市進入「新戰國時代」 攤商曝5大必吃款美食

嘉義縣連3震！民雄規模4.5淺層地震 最大震度4級

NBA／發文祝福易建聯退休 林書豪：感謝你幫黃皮膚小孩追夢

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪(左)、易建聯(右)。 截圖自林書豪FB
林書豪(左)、易建聯(右)。 截圖自林書豪FB

中國大陸籃球名將易建聯昨天宣布退休，結束21年職業生涯。同樣曾在NBA和CBA兩個聯盟打拼的「哈佛小子」林書豪，也在個人社群發文祝福這位籃壇傳奇選手。

易建聯2007年選秀會被公鹿隊以首輪第6順位選中，隨後在NBA闖蕩5個賽季，陸續效力公鹿、籃網、巫師及獨行俠等隊，生涯場均7.9分4.9籃板。他2012年重返CBA，2016年8月曾短暫加盟湖人，但10月就自請離隊，再度回到CBA。

易建聯宣布退休消息後，林書豪今天也在個人社群寫道：「向易建聯驚人的生涯致上最高敬意，包含你打球、面對逆境及處理全球壓力的方式。恭喜你退休！感謝你為像我一樣的亞洲籃球員鋪平道路，讓我們能堅定信念，把夢做大。」

「恭喜你易建聯有很成功的籃球生涯。希望你退休很快樂。很感謝你幫助年輕黃皮膚的小孩追我們的籃球夢。」

林書豪 易建聯

相關新聞

男籃世界盃／中國輸波多黎各吞3連敗 王哲林爛到上微博熱搜

世界盃男籃火熱進行中，昨天迎來小組賽最後一天賽程，中國以89：107不敵波多黎各，吞下3連敗，無緣晉級16強。曾兩度拿下CBA最有價值球員的中鋒王哲林，因表現不佳被網友罵爆，還一度登上微博熱搜榜第1。

男籃世界盃／下場對戰唐西奇 澳洲吉迪：大家都來看他的

澳洲與斯洛維尼亞在本屆的世界盃男籃賽雙雙挺進16強賽後，將在明天正面交鋒，而兩隊當家後衛吉迪（Josh Giddey）與...

男籃世界盃／奧運門票之爭 日本機會最大、中國拉警報

世界盃男籃賽在昨天16強出爐後，也開出本屆7張巴黎奧運門票中的第1張，給大洋洲唯一晉級16強的澳洲，而剩下6張門票也將在...

男籃世界盃／英格倫從先發降為板凳 美國隊教頭柯爾解釋原因

美國男籃前鋒英格倫（Brandon Ingram）在本屆世界盃表現低迷，昨晚美國對陣約旦，他的先發位置被哈特（Josh Hart）取代，總教練柯爾（Steve Kerr）也解釋為何做這項調度。

男籃世界盃／澳洲晉16強奪巴黎奧運門票 西蒙斯喊為國出征

攸關巴黎奧運參賽資格的世界盃男籃賽在昨天賽程落幕後16強名單出爐，其中澳洲也成為唯一一支挺進到16強賽的大洋洲球隊，成為...

NBA／魔獸IG曬全家福照 被爆孩子數量能組2支球隊

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）情史非常豐富，他曾坦承和5名女子生下5個孩子，不過有媒體爆料他的私生子數量為12人。魔獸近日則在個人IG曬「全家福」照片，可發現總共有5個兒子和

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦