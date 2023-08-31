NBA／發文祝福易建聯退休 林書豪：感謝你幫黃皮膚小孩追夢

中國大陸籃球名將易建聯昨天宣布退休，結束21年職業生涯。同樣曾在NBA和CBA兩個聯盟打拼的「哈佛小子」林書豪，也在個人社群發文祝福這位籃壇傳奇選手。

易建聯2007年選秀會被公鹿隊以首輪第6順位選中，隨後在NBA闖蕩5個賽季，陸續效力公鹿、籃網、巫師及獨行俠等隊，生涯場均7.9分4.9籃板。他2012年重返CBA，2016年8月曾短暫加盟湖人，但10月就自請離隊，再度回到CBA。

易建聯宣布退休消息後，林書豪今天也在個人社群寫道：「向易建聯驚人的生涯致上最高敬意，包含你打球、面對逆境及處理全球壓力的方式。恭喜你退休！感謝你為像我一樣的亞洲籃球員鋪平道路，讓我們能堅定信念，把夢做大。」

「恭喜你易建聯有很成功的籃球生涯。希望你退休很快樂。很感謝你幫助年輕黃皮膚的小孩追我們的籃球夢。」