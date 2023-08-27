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男籃世界盃／大陸輸42分不孤單 加拿大55分差血洗黎巴嫩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
加拿大隊(左)亞歷山大進攻。美聯社
加拿大隊(左)亞歷山大進攻。美聯社

世界盃男籃賽最新戰果及分組排名

陣中擁有7名NBA球員的加拿大隊，男籃世界盃首戰以30分大勝法國隊，今天碰黎巴嫩再寫下大勝，且是三節得分就破百，最終以128：73奪勝，刷新本屆單場得分和勝分紀錄。

加拿大首節就取得29：13領先，第二節再灌進37分，半場打完已握有66：30優勢。

第三節雖由黎巴嫩率先進球，但加拿大又持續開火，66：33領先下打出17：0猛攻，領先繼續擴大，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）第三節投進壓哨三分球後，加拿大打完三節分數剛好破百，取得100：52絕對優勢。

第四節開打2分鐘，加拿大領先再推進到60分整，最終就11人上場都有分數進帳、9人得分兩位數下，以128：73迎接2連勝。

加拿大各項數據都完勝黎巴嫩，包括兩分球命中率8成、三分球30投18中，全場團隊更送出43次助攻，籃板也以36：18佔上風。

2023年男籃世界盃從25日點燃戰火，在此之前最大差距的比賽是昨天塞爾維亞以105：63大勝中國大陸，單場最高得分則是首日賽程拉脫維亞以109：70黎巴嫩；今天加拿大單場得分128分、勝分差55分雙雙改寫本屆賽會紀錄，黎巴嫩再成「苦主」。

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