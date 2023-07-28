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NBA／詹皇之子心臟驟停後好轉 歐尼爾之子送上關心

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯（Lebron James）的18歲大兒子布朗尼（Bronny James）日前練球時心臟驟停送醫。而過去同樣有心臟問題的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之子沙里夫（Shareef）隨後馬上打給布朗尼，並分享自身經驗。 路透社
詹姆斯（Lebron James）的18歲大兒子布朗尼（Bronny James）日前練球時心臟驟停送醫。而過去同樣有心臟問題的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之子沙里夫（Shareef）隨後馬上打給布朗尼，並分享自身經驗。 路透社

詹姆斯（Lebron James）的18歲大兒子布朗尼（Bronny James）日前練球時心臟驟停送醫。而過去同樣有心臟問題的歐尼爾（Shaquille O'Neal）之子沙里夫（Shareef）隨後馬上打給布朗尼，並分享自身經驗。

作為兩個傳奇球星歐尼爾與詹姆斯的孩子，沙里夫和布朗尼有著獨特的聯繫。沙里夫近期接受《早安美國》的專訪時透露，他已經與布朗尼聊過天，並在布朗尼療養期間傳訊息給他，提供自己的建議。

沙里夫後面也透露訊息的內容，「我只是說，你有任何問題都可以問我，因為我可能可以為你解答。」沙里夫在 18 歲時被診斷出患有冠狀動脈異常，這是一種先天性心臟缺陷，主因是動脈在錯誤的位置生長。

沙里夫近期也在《Now For Later》podcast節目中分享自己的病情和接接受手術的經歷，他坦言他“仍在努力”緩解康復後的精神壓力，但聽到其他年輕運動員與心臟健康作鬥爭的消息讓他想起了自己的經歷。

「當哈姆林（Damar Hamlin）發生這一切時，我彷佛回到了 2018 年，」謝里夫回憶道，他指的正是1月初的NFL比賽，當時由水牛城比爾對戰辛辛那提孟加拉虎，其中比爾的安全衛韓林在第一節還剩約6分鐘時，擒抱了對方的接球員，完成擒抱後，哈姆林甫起身，整個人就搖搖晃晃往後倒下失去意識。

Shaquille O'Neal Bronny James NFL 辛辛那提孟加拉虎

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