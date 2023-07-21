NBA／美國男籃陪練隊招兵 火箭格林等多名新星加入

「大鬍子」哈登（James Harden）6月底向76人隊喊「賣我」，後來傳出只想到快艇隊打球。不過76人至今尚未有交易動作，而哈登稍早在IG上發文，相當耐人尋味。 哈登在個人IG限時動態上發文

2023-07-21 10:15