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NBA／美國男籃陪練隊招兵 火箭格林等多名新星加入

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭隊格林。 美聯社
火箭隊格林。 美聯社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，多名年輕球員加入世界盃美國男籃陪練隊，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）將執教該隊。

美國隊陪練隊將加入8月3日展開的美國隊訓練營，目前成員包含火箭隊格林（Jalen Green）、活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）、國王隊穆雷（Keegun Murray）、雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren）及威廉斯（Jalen Williams）。

陪練隊球員不僅會陪著美國隊12名正選球員訓練，也有資格隨隊前往菲律賓馬尼拉比賽，當正選球員受傷時，能做為替代人選。值得一提的是，火箭隊格林有菲律賓血統。

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