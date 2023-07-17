NBA／駁斥「教練殺手」罵名 楊恩：盼史奈德成為我的柯爾

老鷹一哥楊恩（Trae Young）無疑是2018年選秀梯次最成功的球員之一，曾經入選過明星賽、年度隊伍，也曾率隊打入過分區決賽。然而，短短五年的職業生涯就與三位教練共事過，也讓楊恩被冠上了「教練殺手」的罵名。

而楊恩近期受訪時澄清過去和教練關係都沒有問題，也期待能跟新任教練史奈德（Quin Snyder）攜手替老鷹拿下冠軍。

楊恩生涯前兩個NBA主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）及麥克米倫（Nate McMillan）與球隊的分手都不太愉快，2021年季中皮爾斯被炒掉由麥克米倫緊急救火，後者在當年東冠決賽後獲扶正續約，但不到兩年也在季中交出帥印。

有消息指稱在這兩名教練下台之際，休息室氛圍都相當低迷，而以楊恩為首的年輕球員更是彼此分道揚鑣的最大關鍵，楊恩「教練殺手」的名聲也不脛而走。

楊恩近期受邀上格林（Draymond Green）的節目時被問及此事，他驚訝表示被這樣稱呼很「荒謬」，因為自己對教練一直都很敬重。

「這段旅程很艱難，皮爾斯是我生涯的第一個教練，他很適合我們」，楊恩說，「我們是支年輕球隊，他對於球員的發展大有幫助，我除了敬愛他沒有別的了。很多人用尖酸刻薄的話替他貼標籤，是的，我們是有過幾次小衝突，但都很尊重彼此，而人們不會注意到這部分。」

除此之外，楊恩也聲稱和本季被解雇的麥克米倫間沒有不合。起初麥克米倫在季中臨時被推上前線，當時他沒辦法保證在這裡的未來，也不知道自己想執教多久，是季後賽的成功讓他選擇留下。

「我們一路走到東區決賽才倒下，他想繼續執教球隊，我們也很興奮能跟他一起前進」，楊恩說，「如今他被解雇了，顯然我再次被當成箇中原由，不過說實話，我們一開始關係就很好，也是他當初選擇留下的原因。」

當談論及先前接下帥印的史奈德，楊恩對彼此的合作深感期待，也期待能與史奈德建立起如同柯爾（Steve Kerr）之於勇士的關係。「我希望史奈德能成為我的柯爾，，我希望他是能帶領我們拿下好幾座冠軍的人，這就是我的目標」，楊恩說。