NBA／梅西轉戰邁阿密國際隊 同城球星巴特勒：很開心他在這

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）降臨美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，消息一出震撼全球體壇，梅西首戰票價飆漲，球隊社群粉絲量暴增，NBA邁阿密熱火隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也非常興奮梅西的到來。

梅西日前與法甲豪門巴黎聖日耳曼分道揚鑣，曾傳出他接近重返老東家巴塞隆納隊，不過梅西最終選擇轉戰美國足壇，各界都相當驚訝。

對於梅西即將來邁阿密踢球，同城球星巴特勒開心地表示，「顯然，他踢著漂亮的比賽，是最好的足球員之一。我為邁阿密感到興奮，能在這裡擁有這種水準的球員。」

「現在他在這裡，我認為世界各地足球迷都會來這裡，觀看他的比賽，所以我很開心他在這裡」巴特勒說。

巴特勒透露自己過去有跟梅西見過面，理解梅西到邁阿密後，還有很多事情要處理，因此不急著會面。