NBA／詹姆斯「演技」引嘲諷 馬刺新星：為什麼那麼愛假摔？

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）在場上除了球技外，「演技」同樣精湛，而他在稍早對上金塊比賽中，再度開啟影帝模式，引起球迷討論。

本日西區總決賽第二戰中，詹姆斯在第四節開端，一次防守約柯奇（Nikola Jokic）回合裡，見到後者的手觸碰到自己的臉，馬上仰天長嘯，並向旁跌落一大段距離，誇張程度直逼世足上的內馬爾（Neymar）。

不過，或許是在旁看得一清二楚，裁判對詹姆斯的動作不予理會，絲毫沒有響哨意圖。反倒是滑行的詹姆斯，不慎撞到旁邊的觀賽球迷，使後者飲料灑在自己頭上。有趣的是，這名球迷還借毛巾給詹姆斯擦拭，詹姆斯也有禮貌地向他道謝。

"Thank you!"



A fan gave LeBron a towel after his drink accidentally spilled on him 😅 pic.twitter.com/3UiOeQmTol — ESPN (@espn) May 19, 2023

看到這個景象，外國網友紛紛開始揶揄詹姆斯，「這位球迷有順便給他奧斯卡嗎？」、「把這個加進假摔合輯裡。」其中一位鄉民還大有來頭，他是近期才獲選年度新秀第二陣的馬刺新星索漢（Jeremy Sochan），過去曾稱呼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「Westbrick」的他，看到詹姆斯的演技後，不禁詢問：「為什麼『詹皇』假摔地如此頻繁？」

Did he also give him an Oscar? https://t.co/OTPlo1gIhP — Bill Speros (@billsperos) May 19, 2023

Add this to the flop mixtape lol https://t.co/ueomMQl2ca — D A R R I U S (@theeonlyme) May 19, 2023

Why does ‘King’ James flop so much? — Jeremy Sochan (@JeremySochan) May 19, 2023

事實上詹姆斯上一輪對勇士時才強調湖人不是假摔球隊，或許是真的沒在鑽研，今天的「演技」並沒有幫助到球隊，反而在假摔後遭到金塊一陣反攻，最後以103：108敗下陣，陷入總比分0：2的劣勢。

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