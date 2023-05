NBA／詹姆斯「演技」引嘲諷 馬刺新星：為什麼那麼愛假摔？

湖人巨星詹姆斯(Lebron James)在場上除了球技外,「演技」同樣精湛,而他在稍早對上金塊比賽中,再度開啟影帝模式,引起球迷討論。

本日西區總決賽第二戰中,詹姆斯在第四節開端,一次防守約柯奇(Nikola Jokic)回合裡,見到後者的手觸碰到自己的臉,馬上仰天長嘯,並向旁跌落一大段距離,誇張程度直逼世足上的內馬爾(Neymar)。

不過,或許是在旁看得一清二楚,裁判對詹姆斯的動作不予理會,絲毫沒有響哨意圖。反倒是滑行的詹姆斯,不慎撞到旁邊的觀賽球迷,使後者飲料灑在自己頭上。有趣的是,這名球迷還借毛巾給詹姆斯擦拭,詹姆斯也有禮貌地向他道謝。

"Thank you!"



A fan gave LeBron a towel after his drink accidentally spilled on him 😅 pic.twitter.com/3UiOeQmTol — ESPN (@espn) May 19, 2023

看到這個景象,外國網友紛紛開始揶揄詹姆斯,「這位球迷有順便給他奧斯卡嗎?」、「把這個加進假摔合輯裡。」其中一位鄉民還大有來頭,他是近期才獲選年度新秀第二陣的馬刺新星索漢(Jeremy Sochan),過去曾稱呼衛斯特布魯克(Russell Westbrook)「Westbrick」的他,看到詹姆斯的演技後,不禁詢問:「為什麼『詹皇』假摔地如此頻繁?」

Did he also give him an Oscar? https://t.co/OTPlo1gIhP — Bill Speros (@billsperos) May 19, 2023

Add this to the flop mixtape lol https://t.co/ueomMQl2ca — D A R R I U S (@theeonlyme) May 19, 2023

Why does ‘King’ James flop so much? — Jeremy Sochan (@JeremySochan) May 19, 2023

事實上詹姆斯上一輪對勇士時才強調湖人不是假摔球隊,或許是真的沒在鑽研,今天的「演技」並沒有幫助到球隊,反而在假摔後遭到金塊一陣反攻,最後以103:108敗下陣,陷入總比分0:2的劣勢。

