NBA／反駁勇士柯爾指控 湖人主帥：我們不教假摔和打頭
勇士與湖人兩支高人氣球隊季後賽正面交鋒，充滿許多話題。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）G4輸球後，指控湖人球員一直假摔，並得到裁判哨音。對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也做出回擊。
漢姆賽前受訪時就先回應柯爾指控，「我們從不教球員假摔，我們教他們攻擊禁區，並且強而有力。」
今天湖人以106：121不敵勇士，雙方罰球正好都是15次。比賽中最爭議的一幕是勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）在卡位時，肘擊戴維斯（Anthony Davis）頭部，造成戴維斯痛苦抱頭，無法回到場上。
漢姆顯然對本場比賽裁判尺度不滿意，他賽後諷刺地說：「我們不教球員假摔，也不會去打頭。詹姆斯（LeBron James）手臂上有上千條傷痕，戴維斯、里夫斯（Austin Reaves）和華克（Lonnie Walker IV）也是，很不幸事情發展到這種地步。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
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