NBA／誓言捍衛主場 史馬特：高強度正是搶七美妙之處

塞爾蒂克和76人將在明天凌晨展開生死搶七大戰，這也是雙方第8次打搶七，寫下聯盟史上兩隊打最多搶七大戰的紀錄。

對於全聯盟最習慣打搶七大戰的塞爾蒂克來說，這種場景確實已經頗為習慣，更何況還是在自家主場進行。史馬特（Marcus Smart）在接受採訪時便說道：「第7場比賽是一戰定生死，所以強度肯定會很高。不過這也是搶七大戰的美妙之處，現在雙方比數就是0比0。」

「過去幾年我們都沒能保護好自己的主場，所以第7戰我們必須要站出來，做好自己的工作，並打出我們應有的表現。」

對於如何打好搶七大戰，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則強調做好比賽細節的重要性：「我們之前就經歷過現在這樣的情況，如何處理好細節是最重要的事情。第7戰一開始我們就要打出好的防守，打出身體對抗，然後在進攻端保持穩定。簡單的事情往往是最重要的。」

udn討論區