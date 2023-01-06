NBA／柯爾為格林被驅逐出場抱不平 將向聯盟提上訴

勇士昨日與活塞的激戰中，第4節格林（Draymond Green）和活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）發生衝突，吞下第2次技術犯規被驅逐出場，對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表達不滿，並對聯盟提出上訴。

柯爾昨日在賽後記者會表示，「我沒看清楚當下兩人發生什麼事，但我希望官方能意識到，當有球員已拿到1次技術犯規時，不該因為雙方有口角爭執就把1名球員驅逐，也許我的想法是錯的。但我不相信當時的狀況會造成雙方技術犯規，導致格林被驅逐。」

柯爾今日稍早在廣播節目也表示，「我看完重播後覺得那不是技術犯規，球隊也將對聯盟提出上訴。」