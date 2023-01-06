NBA／柯爾為格林被驅逐出場抱不平 將向聯盟提上訴
勇士昨日與活塞的激戰中，第4節格林（Draymond Green）和活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）發生衝突，吞下第2次技術犯規被驅逐出場，對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表達不滿，並對聯盟提出上訴。
柯爾昨日在賽後記者會表示，「我沒看清楚當下兩人發生什麼事，但我希望官方能意識到，當有球員已拿到1次技術犯規時，不該因為雙方有口角爭執就把1名球員驅逐，也許我的想法是錯的。但我不相信當時的狀況會造成雙方技術犯規，導致格林被驅逐。」
柯爾今日稍早在廣播節目也表示，「我看完重播後覺得那不是技術犯規，球隊也將對聯盟提出上訴。」
A little pushing and shoving between Draymond and Isaiah Stewart 👀 pic.twitter.com/U7CWG4iWEe— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2023年1月5日
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言