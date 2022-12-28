NBA／曝庫茲瑪難續留巫師 季中交易可能性大增

庫茲瑪（Kyle Kuzma）本季在巫師打出生涯最佳表現，但多方消息認為他和巫師之間的緣份也即將結束，不僅只是在賽季結束後選擇投入自由市場，甚至會在季中交易截止日前直接與球隊分道揚鑣。

庫茲瑪本季薪資為1300萬美元，繳出場均21.3分7.7籃板3.5助攻的成績，同時他在球季結束後擁有球員選項，一般預料他肯定是會選擇跳出合約，進入自由市場尋求一份更優渥的報價。

資深記者史坦（Marc Stein）指出，很多傳聞顯示，外界幾乎很難想像庫茲瑪會在今年賽季結束後繼續留在華盛頓。而巫師為了避免兩頭空，將會選擇在季中進行交易。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則提到，如同上季巫師送走了丁威迪，本季他們仍面臨類似情況，在球隊局勢沒有明顯出現變化之際，他們將會主動作出改變。

到目前為止，巫師戰績僅13勝21敗，排在東區第12名，在整體戰力無法完全整合下，加上比爾（Bradley Beal）傷勢問題，想搶進附加賽都有一定的難度。

查拉尼亞透露，以目前庫茲瑪的狀態，且下季擁有球員選項，太陽和老鷹會有興趣在季中交易爭取他的加盟。

另外像《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也指出，目前聯盟中有多支球隊有意尋求交易庫茲瑪。