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NBA／泰托姆瞄準年度MVP 飲食改變成最大關鍵

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆力爭年度MVP。 美聯社
泰托姆力爭年度MVP。 美聯社

歷經上季總冠軍賽的挫敗，年僅24歲的泰托姆（Jayson Tatum）誓言更上層樓。

本季至今，泰托姆繳出場均30.5分8.1籃板4.1助攻，投籃命中率47.1%，三分命中率35.4%，罰球命中率85.8%的成績單，其中得分和籃板雙雙創下生涯新高，並帶領綠衫軍取得23勝10敗的全聯盟最佳成績。

日前《ESPN》召集了100位媒體人士進行開季以來的MVP票選，泰托姆獲得47張第一名選票，高居榜首，力壓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）、柯瑞（Stephen Curry）、約柯奇（Nikola Jokic）等球星。

倘若泰托姆保持下去，在球季結束後猶能力壓群雄勇奪年度MVP，他將成為隊史自「大鳥」柏德（Larry Bird）以來首位拿此大獎殊榮的球員。柏德曾在1984到1986年間連續3年獲得年度MVP。

對於自己在今年賽季的蛻變，泰托姆透露這跟自己在休賽季決定進行飲食改變有關。泰托姆表示自己過往都沒刻意控制飲食，直到和勇士的對決中，才感受到在比賽中出現的疲憊感，這讓他開始意識到改變飲食的重要性。

「我從來不節食，一直都是想吃什麼就吃什麼。但你知道打總冠軍賽時的那種疲勞程度。所以我想要找到一個讓自己長期保持體能優勢的方法，我想吃得更健康，減掉體內脂肪，並且試著增加肌肉。於是我聘請一位私人廚師為我準備三餐。」泰托姆說。

「我並非素食主義者，我只是想要找到更健康的飲食選擇。所以我不再吃油炸食品，像是薯條、炸雞之類的。」

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