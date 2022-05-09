NBA／找尋新主帥人選 傳湖人面試前拓荒者教頭

湖人本季戰績不佳，連附加賽都未闖進就提前出局，季末也迅速解除總教練佛蓋爾（Frank Vogel）職務，目前有消息指出，湖人已聯繫前波特蘭拓荒者主帥史達茲（Terry Stotts）。

先前有傳出湖人新主帥人選包括爵士總教練史奈德（Quin Snyder）、暴龍總教練諾斯（Nick Nurse）、76人教練瑞佛斯（Doc Rivers）、灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins），後來又有消息指出湖人已經取得面試公鹿助理教練漢姆（Darvin Ham）的許可。

日前根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，湖人與史達茲進行了面試，現年64歲的史達茲過去曾在老鷹、公鹿、拓荒者擔任總教練，其中他在波特蘭執教9個賽季，連續8年率隊打進季後賽。史達茲生涯戰績517勝486敗，不過季後賽僅23勝44敗，勝率不到4成。

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