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NBA／退役名將帕克出售豪宅 網讚內裝：像住在遊樂園裡

聯合新聞網 / 綜合報導
帕克（Tony Parker）近期出售自己在德州佔地將近65000坪的豪宅。 歐新社
帕克（Tony Parker）近期出售自己在德州佔地將近65000坪的豪宅。 歐新社

「法國小跑車」帕克Tony Parker）近期出售自己在德州佔地將近65000坪的豪宅，網友看了該住宅的設備和造景後，直呼帕克簡直是「住在遊樂園裡」。

帕克退休後的生活仍多采多姿，不但和法國網球女友林(Alize Lim)交往中、買下「ASVEL」男籃和女籃俱樂部，之前還和貝頓（Nicolas Batum）一同購買兩個在法國阿爾卑斯山的滑雪勝地，並在里昂開設籃球學院。除此之外，帕克還是Seattle Reign FC女子足球俱樂部的共同所有人，去年更被任命為NorthRock X Partners的體育、藝術家和娛樂部門的總裁。

近期帕克計畫以1950萬美金(約為台幣5.38億)賣掉他在德州占地65000坪的豪宅園邸，帕克之所以敢以如此高價出售，在於豪宅的設施實在太奢華，屋內配有10間臥房、8套衛浴、小型電影院，含佔地6000平方英呎的健身中心、設有1500瓶酒的酒窖，室外還擁有彷彿遊樂園般的超浮誇水上樂園。

Tony Parker 帕克

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