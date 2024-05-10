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中職／4龍將要當爸了 母親節感性謝妻

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，郭天信要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影
味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，郭天信要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影

味全龍隊今年一口氣多了4位新手爸爸，郭天信、李凱威、張政禹、林子昱組成「龍爸四方」男子團體，準備迎接小孩出生，周末也要以新身分迎來第一個母親節，最大不同是慶祝的對象多了一位身邊人。

龍隊今年母親節剛好要到高雄澄清湖棒球場作客，又是下午兩點開打的比賽，郭天信可回台南老家過節，他說：「過去母親節跟媽媽生日很近，都會一起過，打職棒後比較沒有這個機會。」

高雄出生的李凱威，爸媽會親自到場應援，也趁機回家過節，但在球隊出發前會先與太太提早慶祝，「之前會跟她媽媽或是我媽媽一起過，今年就多一個要慶祝的人。」

過去都會準備特殊球具的郭天信，今年會拿粉紅色球棒征戰，李凱威雖沒訂製球具，但手套會掛上粉紅色掛繩，寫著「母親節快樂」。

林子昱迎接母親節也準備好粉紅色手套，露出幸福笑容說：「原本就有2個，1個給太太、1個自己用，拍婚紗的時候就有拿來用，這個新的就留給小孩。」

張政禹則多兩個人一起慶祝，今年母親節想跟丈母娘、老婆道謝，特別對老婆說聲：「辛苦了。」因她有時因為懷孕胎動不好入眠，「我能做的就是盡量幫她減輕負擔，有需要都盡量滿足，吃的、喝的、用的都順她的意。」

味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，張政禹要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影
味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，張政禹要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影
味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，李凱威要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影
味全龍隊今年一口氣多了四位新手爸爸，李凱威要準備迎接新生兒。記者陳正興／攝影

母親節 粉紅色

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