中職／澄清湖棒球場外野區暫停售票 內野上層先改善

中華職棒新軍台鋼雄鷹啦啦隊女神「一粒」(本名趙宜莉)人氣爆漲，成為球隊澄清湖主場吸票機，如今IG追縱人數即將突破30萬大關，然而一粒在場上應援也有辛苦的一面，要對抗南台灣強烈的日曬，日前有球迷在場上拍

2024-05-07 16:04