中職／澄清湖棒球場外野區暫停售票 內野上層先改善
中職台鋼雄鷹今天公告澄清湖棒球場售票調整，外野區暫停售票；另外，為優先調整澄清湖棒球場內野上層走道照明和地面優化，內野上層看台區將視售票情形，部分開放。
台鋼雄鷹球團今天在社群媒體臉書（Facebook）貼文指出，4月下旬台鋼雄鷹與中信兄弟系列戰結束後，球團與高雄市運發局經開會協商，短期內將優先調整內野上層走道照明及地面優化，因此內野上層看台區視售票情形，部分開放。
此外，外野部分，因短期內工程項目無法進行相關升級作業，為提供球迷更好觀賽品質，將暫時關閉外野區售票。
針對工程與售票調整，運發局回應，經開會協商，球團與運發局有共識，會在球季中儘速處理照明、地面等狀況；外野區暫不售票，這樣才有時間、空間可以整頓場地，提供更好的看球環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言