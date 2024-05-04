中職／吉力吉撈當PitchCom聲優 最愛壘上跑者不跳了

味全龍隊昨天在比賽中首度使用電子暗號發送器（PitchCom），吉力吉撈．鞏冠嚐鮮直呼「滿喜歡」，龍隊針對這套系統錄有中文版和英文版配球，分別來自吉力吉撈．鞏冠和情蒐組的配音。

為了加速比賽進行，中職今年針對投球計時採取嚴格執行，同時開放各隊使用PitchCom，但由於租金不算便宜，各隊先前一直抱持觀望，昨天龍隊成為第一支採用球隊，捕手吉力吉撈．鞏冠將PitchCom配戴在右膝護具上，艾璞樂的接收器則放在帽子內。

吉力吉撈．鞏冠表示，第一次使用，不像用比的那麼流暢，還需要去適應，昨天後來只在壘上有人時使用PitchCom，沒人時就用比的，「但我個人覺得很好，尤其是壘上有人時，無法偷暗號就不會吵架了。」他笑說，PitchCom的效果最明顯就是在壘上有人時，「壘上跑者都沒有跳來跳去，我自己看到都笑了。」

龍隊針對這套系統錄製有英文版、中文版，一開始兩版都是吉力吉撈．鞏冠錄的，後來因為英文版有需要修改的地方，就由情蒐組全部重錄。艾璞樂就笑說:「一開始不習慣，明明是吉撈配，卻是別人的聲音。」

兩人分享初次使用的經驗談，艾璞樂說希望投手都能先實際使用過，才不會上了場有猶豫，他也對PitchCom抱持肯定，「差異最大的是投捕之間不用再依賴暗號，有時一點陰影，暗號可能就造成天壤之別，PitchCom確實會幫助到投手表現。」

吉力吉撈．鞏冠則笑說，自己把PitchCom放在右膝，「應該兩邊都要貼魔鬼氈，因為腳會麻，我等一下和辰勳（林辰勳，今天先發捕手）說。」