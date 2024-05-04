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中職／雄鷹陳暐皓「跨出第一步」 弟弟林昱珉送上祝福

中央社／ 台北4日電
中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳暐皓27日受訪時感謝雄鷹給機會，讓他可以延續棒球路，到新球隊也獲得較多機會，大家都是公平競爭，教練和學長也會鼓勵。 中央社
中華職棒台鋼雄鷹隊投手陳暐皓27日受訪時感謝雄鷹給機會，讓他可以延續棒球路，到新球隊也獲得較多機會，大家都是公平競爭，教練和學長也會鼓勵。 中央社

台鋼雄鷹隊投手陳暐皓經歷落選、遭釋出，再重新回到職棒場，4月30日中職一軍初登板，「雖然慢了點，總算跨出了第一步」，弟弟旅美好手林昱珉也十分關心哥哥、送上祝福。

投手陳暐皓（原名林瑞祥）2021年參加中華職棒選秀會沒有獲得球隊青睞，以自主培訓合約加入中信兄弟，2022年轉為正式球員，但沒有一軍出賽機會，年底沒有被放入契約保留名單中，2023年獲得雄鷹隊網羅。

陳暐皓職棒生涯的起步不算順利，他感謝雄鷹隊給機會、讓他延續職棒球員生涯，4月23日升上一軍，等到30日完成中職一軍初登板，面對開季狀況火燙的統一7-ELEVEn獅隊，面對到的打序也不好惹，被目前中職全壘打王林安可敲出二壘打，初登板投1局被敲2安、失掉1分，無關勝敗。

被問起初登板走上投手丘的感覺，陳暐皓坦言有點緊張，畢竟一軍的張力不同，真的踏上一軍投手丘登板後，「哇！這就是一軍」，觀眾很多、強度也差蠻多的，雖然初登板有失分，但賽後教練團也有提醒，要勇於攻擊打者好球帶、不要害怕被打。

陳暐皓從2021年投入中職選秀到今年終於踏上一軍舞台，他表示，努力了這麼久，終於站上夢想的舞台，雖然感覺慢了一點，但總算跨出了第一步。

陳暐皓5月1日再度登板更有自信，投1.1局、無失分，他笑說，初登板過後緊張的感覺少很多，場上專注與打者對決的感覺。

陳暐皓的弟弟是旅美亞利桑那響尾蛇投手林昱珉，兩人時常聯絡關心彼此近況，林昱珉先前觀賽時被界外強襲球打中下巴骨裂動刀，但也不忘關心哥哥在中職的表現，哥哥上一軍、一軍初登板，林昱珉都有說恭喜。

中職選秀 林昱珉

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