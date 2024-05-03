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中職／味全龍成首隊使用PitchCom 領隊感謝三董砸重金
今晚的味全龍隊與台鋼雄鷹隊之戰，龍隊投捕身上多了PitchCom（電子暗號發送器）輔助溝通，這是中華職棒第一次採用這項設備寫下歷史，由於一組光租金就近百萬，領隊丁仲緯說：「這要感謝『三董』魏應充大力支持。」
中職今年投球計時秒數開始嚴格限制，提出的替代方式是開放各球團使用電子暗號發送器（PitchCom），然而因租金加上手續費昂貴，不少球團都在觀望中。
而今天龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠從第1局開始就不時低頭看向右膝，在他的護具上正是PitchCom，投手艾璞樂的接收器則是放在球帽內。
龍隊成為採用此設備的史上第一隊，賽前中職也跟兩隊確認此事，丁仲緯表示，球隊從去年就開始研究PitchCom，今年在聯盟開放後，葉總在3月初曾赴美觀摩，拍板定案後快速採購，「經過這周的測試，決定在今天使用。」
丁仲緯也表示，目前看得出來，球員在使用的熟練度上，還需要時間適應，「球隊為了讓比賽時間縮短，讓球迷有更好的觀賽體驗，願意做出嘗試。」
丁仲緯也透露，一組PitchCom的一年租金就近百萬，還有報關、運輸等費用，這次一共引進兩組，另一組供二軍使用，「我們簽的是複數年合約。」
這代表PitchCom租金就已經近兩百外，再加上龍隊也跟Driveline訓練中心採購幾十萬的器材，丁仲緯表示，葉總本來就對運動科學很有興趣，再加上「三董」魏應充很挺，「能夠成為第一隊是個榮譽，謝謝老闆支持。」
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