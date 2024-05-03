中職／王維中要突破「5.2局障礙」透露本季心態有改變

中職味全龍隊投手王維中本季嘗試突破「5.2局障礙」，王維中坦言有發現這個關卡，下二軍這段時間休息、加強重量訓練，也提到今年心態上不同，不過於求好心切。

龍隊投手王維中4月28日先發對富邦悍將隊，總計投5.2局被敲5支安打，失掉2分都非責失分、承擔敗投，目前為止本季5場先發出賽、勝場還沒開張，但另外一個「巧合」就是最長投球局數都在「5.2局」卡關。

王維中4月28日先發完後，29日被下放二軍，當時總教練葉君璋解釋，王維中對比賽節奏掌握、配球都沒什麼問題，但重回先發第一年突然拉長局數感覺有點吃力，還需要調整，調整一輪過後就會再回一軍。

王維中自評開季到目前為止的先發表現，認為感覺不錯，結果看起來算是好的，也提到今年心態上不一樣，去年比賽過程中會一直想著「要把這局投好，反而沒辦法做到」，今年照著感覺丟，配球觀察打者的攻擊習性，「被打就被打，順其自然。」

對於「5.2局障礙」，王維中苦笑說是剛好，有時候想說差1個出局數可以投滿6局，堅持繼續投的結果都不是很好。

下二軍調整10天，王維中表示主要在休息，也會加強重量訓練，但應該不會下二軍比賽調整，還是會隨隊一軍。

默默關注陳偉殷 王維中：看得出來他真的喜歡棒球

中職味全龍隊投手王維中與陳偉殷好交情，兩人過去都曾在美職打拚，陳偉殷肩膀開刀重新拚回投手丘，王維中感觸很深，「看得出來他真的很喜歡棒球。」

38歲的投手陳偉殷經過肩膀開刀、復健，今年重返球場，加盟美國獨立聯盟長島鴨隊（Long IslandDucks），今天也有先發出賽，總計投4局失掉6分、承擔敗投，目前為止本季先發出賽2場。

龍隊投手王維中與陳偉殷交情好，王維中今天賽前被問起有沒有關心陳偉殷，他表示雖然沒有直接聯繫，但都有持續關注陳偉殷的消息和出賽表現。

同樣身為投手，更可以懂得肩膀受傷對投手的傷害有多大，王維中直言，肩膀受傷要回到場上真的很難，加上陳偉殷也有年紀了，可以拚回投手丘「看得出來他真的很喜歡棒球。」王維中也提到，不管在哪裡，可以有自己的舞台最好。

王維中表示，自己肩膀也有不舒服過，但沒有動刀，但點名隊友陳禹勳很厲害，肩膀動過刀還可以在投手丘上投這麼久很強。