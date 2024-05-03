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中職／打不好正常 洪總鼓勵小鷹：不要把失敗當壓力

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹總教練洪一中。報系資料照
台鋼雄鷹總教練洪一中。報系資料照

台鋼雄鷹隊繼先前7連敗後，近期又落入6連敗泥淖，前一場不敵統一獅隊後，總教練洪一中召集球員談話，鼓勵年輕球員面對壓力，「你們才第1年，上場不好是正常，不要因為失敗綁手綁腳。」

雄鷹陣容以年輕球員居多，洪總也看得出多數球員在場上只要打不好、失誤，就容易身體緊繃，洪一中表示：「年輕人一直壓力很大，你們才19、20歲，有什麼好壓力大？不要把自己看得太厲害，打不好是正常的。」

洪總進一步提醒球員，上場就是要展現活潑、有動力，「畏畏縮縮這樣反而不好，職棒不容易，表現不好很正常，但練習的時候要毫無保留，把適應的時間縮短，不要把失敗變成壓力。」

「你我都是人，我年輕的時候也會失誤啊。」洪一中表示，自己能夠理解年輕球員感受到的壓力，不過也跟他們說，「教練壓力比你們還要大，我們工作是隨時要走路的。」

洪總指出，成熟的球員比較不同的是，面對大場面也是會緊張，但是不會亂掉，年輕球員隨時在緊張，反而增加體能消耗，「我們的關鍵是傷兵跟疲勞，我們疲勞感會來得更快。」

台鋼雄鷹 洪一中 統一獅

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