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中職／陳文杰傷癒歸隊就先發中外野 洪總：缺人啊…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊陳文杰。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹隊陳文杰。記者蘇志畬／攝影

台鋼雄鷹陳文杰日前大腿拉傷，昨天在二軍首次出賽，今天即刻到一軍會合、先發中外野，總教練洪一中坦言：「因為現在缺人。」陳文杰作完一整套賽前練習後，也說目前跑步都沒問題。

陳文杰是在4月13日跑壘時拉傷左大腿後側，隔天下放二軍，他表示：「最近2、3年都沒進過傷兵名單，當下想說怎麼會拉到，很積極復健，想要趕快回來。」

而陳文杰也在昨天二軍復健賽打滿全場，5打數1安打，除了指定打擊外也到外野守備，他表示，回來的時間算是跟預期的差不多，洪總則說：「現在球隊缺人，他可以就先上來。」

歸隊正好遇到雄鷹6連敗，陳文杰認為，不需要太過擔心，自己過去效力中信兄弟時也曾遇過，「一樣是把自己做好，一個人做好，會互相傳染，連勝自然會來。」

在下去二軍之前，陳文杰打擊率僅0.080，狀況實在不算好，他表示，春訓時其實調整得不錯，「開季之後比較容易失打，這段時間也針對擊球命中率去做調整。」

中信兄弟 台鋼雄鷹 陳文杰

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