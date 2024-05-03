中職／伍鐸下二軍…鋼龍5日歸隊局數有限 需要銳歐

味全龍隊今天讓伍鐸下二軍，是為了鋼龍周日歸隊所鋪的伏筆，總教練葉君璋今天確定鋼龍將在5日先發對戰台鋼雄鷹，考量下周只有4場比賽，先發投手需求沒那麼大，剛好讓伍鐸休息一下。

鋼龍原本是今年龍隊開季第2戰的先發投手，但因落枕影響神經，到5月才迎來本季初先發，葉總表示，基本上確定讓鋼龍在周日登板，「狀況目前看起來普通，預計投5局左右。」

鋼龍這段時間沒有在二軍出賽，但葉總透露，在隊內賽都有投到正常局數，「正規的比賽比較不好調整，隊內賽比較可以變動。」

也因為鋼龍歸隊還無法投太長局數，葉總決定讓銳歐繼續留在一軍，「後面需要可以投比較長局數的投手。」加上下周只有4場比賽，剛好讓伍鐸可以休息。

伍鐸去年6月曾因肩膀傷勢脫離戰線，葉君璋因此比較小心翼翼，「伍鐸看得出來比較疲憊，讓他休息幾場再回來，總比去年休2個多月要來得好。」