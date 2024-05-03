快訊

戰略高地遲早失守？烏軍少將曝5月成關鍵 談判媾和時間點恐落這時

發文諷死者腿壓爛「如肉燥飯」高醫工讀生遭停職 副院長出面道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／伍鐸下二軍…鋼龍5日歸隊局數有限 需要銳歐

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手洋投伍鐸下二軍。記者季相儒／攝影
味全龍隊投手洋投伍鐸下二軍。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天讓伍鐸下二軍，是為了鋼龍周日歸隊所鋪的伏筆，總教練葉君璋今天確定鋼龍將在5日先發對戰台鋼雄鷹，考量下周只有4場比賽，先發投手需求沒那麼大，剛好讓伍鐸休息一下。

鋼龍原本是今年龍隊開季第2戰的先發投手，但因落枕影響神經，到5月才迎來本季初先發，葉總表示，基本上確定讓鋼龍在周日登板，「狀況目前看起來普通，預計投5局左右。」

鋼龍這段時間沒有在二軍出賽，但葉總透露，在隊內賽都有投到正常局數，「正規的比賽比較不好調整，隊內賽比較可以變動。」

也因為鋼龍歸隊還無法投太長局數，葉總決定讓銳歐繼續留在一軍，「後面需要可以投比較長局數的投手。」加上下周只有4場比賽，剛好讓伍鐸可以休息。

伍鐸去年6月曾因肩膀傷勢脫離戰線，葉君璋因此比較小心翼翼，「伍鐸看得出來比較疲憊，讓他休息幾場再回來，總比去年休2個多月要來得好。」

伍鐸 葉君璋 鋼龍

延伸閱讀

中職／兄弟打洋投有一套 平野惠一也讚魏碩成好投

中職／魏碩成抽筋撐滿5局 兄弟擊落伍鐸擒龍

中職／黃子鵬對悍將先發盼勝場開張 龍隊伍鐸續拚紀錄

中職／伍鐸邁向洋投罕見里程碑 勝騎士跨季10連勝不好惹

相關新聞

中職／打不好正常 洪總鼓勵小鷹：不要把失敗當壓力

台鋼雄鷹隊繼先前7連敗後，近期又落入6連敗泥淖，前一場不敵統一獅隊後，總教練洪一中召集球員談話，鼓勵年輕球員面對壓力，「...

中職／後勁二軍21局防禦率0 洪總苦惱洋將註冊已滿額

台鋼雄鷹隊洋投後勁在二軍先發4場，21局僅失1分非責失，總教練洪一中也知道他表現亮眼，但苦於目前球隊洋將註冊人數已滿，「...

中職／陳文杰傷癒歸隊就先發中外野 洪總：缺人啊…

台鋼雄鷹隊陳文杰日前大腿拉傷，昨天在二軍首次出賽，今天即刻到一軍會合、先發中外野，總教練洪一中坦言：「因為現在缺人。」陳...

中職／伍鐸下二軍…鋼龍5日歸隊局數有限 需要銳歐

味全龍隊今天讓伍鐸下二軍，是為了鋼龍周日歸隊所鋪的伏筆，總教練葉君璋今天確定鋼龍將在5日先發對戰台鋼雄鷹，考量下周只有4...

中職／兄弟4啦啦隊比基尼熱舞 峮峮大膽三角超短褲網呼流鼻血

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」每年都會推出周邊商品，成員短今昨天發文分享夏日企劃女孩卡的拍攝花絮，她與峮峮、曼容和畇二等人，換上清涼比基尼，並大跳活潑舞蹈，讓粉絲們暴動。 短今

中職／啦啦隊女神遇色狼偷拍底褲 Yuri：戰起來我不一定會輸

樂天桃猿啦啦隊女神Yuri（陳怡叡）因天使臉孔和魔鬼身材，擁有許多忠實粉絲支持，她近年更跨足綜藝和戲劇演出。不過她日前被色狼盯上，最後放棄抓出兇手，原因是「他不值得我對他有情緒。」 昨天Yuri

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。